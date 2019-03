Jefes hacen ofrecimiento de franquicia al apoyador Dee Ford

Kansas City.- Los Jefes de Kansas City le han hecho un ofrecimiento de franquicia al apoyador externo Dee Ford después de la mejor temporada de su carrera, aunque eso podría ser sólo el primer paso en sus negociaciones con el jugador.

La decisión se hizo el sábado, una persona familiarizada con el asunto informó a la Associated Press, tres días antes de la fecha límite de la Liga para franquiciar a jugadores. Pero los Jefes discutieron darle a Ford un contrato a largo plazo, y están abiertos a las posibilidades de un intercambio al mismo tiempo que hacen cambios a sus defensas de base.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que este movimiento aún no había finalizado ya que aún hay que presentar cierta papelería. ESPN.com fue el primero en reportar que los Jefes habían tomado una decisión.

El ofrecimiento de franquicia para un apoyador externo en la próxima temporada es justo por arriba de los 15.4 millones de dólares, una cifra que los Jefes fácilmente pueden cubrir en apego a su tope salarial. Pero el gerente general Brett Veach ha puesto muy en claro, desde que asumió el cargo el año pasado, que él está abierto a cualquier movilización que ayude al club.

Eso podría significar un contrato a largo plazo –la fecha límite para hacerlo con un jugador de franquicia es el 15 de julio– o tener que intercambiar a uno de los mejores defensas en la Liga.

“Tuvo una sorprendente temporada. Dio lo mejor de sí”, dijo Veach durante su reunión de final de año con los reporteros. “Cuando seleccionamos a Dee hace algunos años, todas esas cosas que nos imaginamos de él, de alguna manera nos demostró que él era ese jugador que buscábamos”.

Pero eso también formó parte del esquema del excoordinador defensivo Bob Sutton, el cual se construyó en torno a una base de 3-4. Los Jefes despidieron a Sutton después de que la temporada en la que ganaron el título de la AFC del Oeste culminara en una derrota en tiempo extra ante los Patriotas, y contrataron a Steve Spagnuolo para implementar un esquema de 4-3.

“Lo que sabe hacer muy bien, y todos lo sabemos, él es un jugador de futbol muy explosivo que logra ejecutar una gran cantidad de jugadas”, según dijo Spagnuolo recientemente. “Ha demostrado ser muy productivo y si se queda aquí con nosotros, estaré muy emocionado de poder contar con él y muy emocionado de poder trabajar con él”.

Ford fue el primer seleccionado de los Jefes en el 2014 salido de Auburn, pero tuvo algunos problemas con las lesiones y el tener que ajustarse a la NFL en sus primeras dos temporadas. Jugó únicamente en seis partidos con dos derribos en el 2017, pero impuso un récord de carrera de 13 derribos y siete balones sueltos forzados la temporada pasada.

Fue ese desempeño lo que hizo que el ofrecimiento de franquicia fuera una opción palpable.

“Obviamente Dee es un jugador que ha hecho mucho por nosotros, en particular el año pasado”, dijo Veach. “Estamos preparando algo muy especial, y creo que todos queremos seguir avanzando en ello”.

Los Jefes también tienen que tomar una decisión con el otro apoyador externo, Justin Houston, quien logró nueve derribos en 12 partidos la temporada pasada.