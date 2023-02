Jefes, campeones del Super Bowl LVII

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Arizona.- Con tres pases de anotación de Patrick Mahomes, Kansas City venció 38-35 a Filadelfia y conquistó el tercer Super Bowl de su historia. Eagles estuvo gran parte del encuentro arriba en el marcador, gracias a la gran actuación de Jalen Hurts, pero al final no le alcanzó a Filadelfia. El duelo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, fue vibrante y lleno de emociones, con ambos equipos demostrando por qué llegaron a la contienda por el Vince Lombardi. Con el marcador empatado 35-35 a dos minutos del final, un castigo sobre Eagles abrió la puerta para que Kansas City anotara el gol de campo de la victoria. Es el tercer título de Kansas City, tras los ganados en el Super Bowl IV y Super Bowl LIV, éste último también de la mano de Mahomes.