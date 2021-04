Jefe de La Tribu

David Cruz / El Diario

Luego de haber logrado el bicampeonato con los Brujos en el Torneo Regional, Fernando Menchaca fue presentado ayer como el nuevo manager de los Indios de Juárez para el Campeonato Estatal 2021, que dará inicio el próximo 13 de mayo.

Alfredo García, jurisdiccional de la Zona I, fue el encargado de presentar a Menchaca y de hacerle entrega del jersey de la novena juarense.

“Muy emocionado, muy motivado, centrado. Tengo yo también mi propósito y ya estamos listos, ya mañana empezamos a trabajar, primeramente mi padre Dios, y a darle continuación a lo que viene”, declaró Menchaca.

-¿Existe desde ya presión por el título que no se ha conseguido desde el 2000?

“No me siento presionado porque no he empezado, no he hecho ni un juego ni un ‘line up’. Entiendo la presión que está, lo que la gente pide, yo también soy aficionado de muchos años, pero es una motivación muy grande de parte mía, mi cuerpo técnico… el pelotero que sabe que estamos aquí para un propósito y el propósito ya sabemos cuál es”.

A partir de hoy, Menchaca trabajará con una preselección que está conformada por peloteros de los diferentes equipos locales.

Tuve la bendición de dos años ya viéndolos jugar y veo el talento que hay aquí y veo la motivación que trae mucho pelotero, por qué no darles la oportunidad que todo pelotero pide, la oportunidad de estar ahí en el campo; entonces, yo entro con mente abierta. Necesito que ellos entiendan eso, lo sepan, y pues a trabajar duro”.

-¿Cómo se define como manager?

“Me defino como una persona que me gusta trabajar, yo pienso que mi trabajo se ha hecho en el campo, ya con títulos que hemos tenido, y se me ha bendecido mucho con… he tenido alrededor muy buena gente conmigo y la verdad el pelotero respeta, apoya, muy disciplinado, que me han tocado equipos disciplinados y me gusta decir que es parte de lo mío”.

Como mensaje a la afición, el nuevo manager de los Indios dijo que se compromete a trabajar día a día, pues entiende lo que ha sufrido la afición en las últimas dos décadas.

“Es una afición que siempre ha estado apoyando, me consta verlo. Les diré que estamos aquí para trabajar duro, nuestra meta es seguir adelante y darle procedimiento a lo que se ha hecho ya”.