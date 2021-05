JC Chávez promocionará pelea en El Paso

Cortesía

Julio César Chávez subirá por última vez a un ring para boxear el próximo 19 de junio en Guadalajara y lo hará contra Héctor Camacho Jr., pero antes los dos peleadores quieren hacer una escala en El Paso para ofrecer una conferencia de prensa y dar a conocer esta función entre la afición fronteriza.

Sal Montelongo, promotor de boxeo en El Paso, informó ayer que él prácticamente todos los días está en contacto con Chávez y con Camacho Jr. y ambos han manifestado que les encantaría estar en esta frontera antes de pelear en la ‘Perla Tapatía’.

“Chávez y Camacho Jr. quieren venir, me han dicho que quieren venir”, comentó Montelongo, y agregó que en estos momentos él busca patrocinadores que ayuden a sufragar los gastos para el traslado y hospedaje del mexicano y el puertorriqueño.

“Estoy poniendo mucho corazón en este evento, que sería algo muy grande para El Paso y para Juárez, mañana (lunes) hablo con Charlie Clark Nissan que está muy interesado, pero también he hablado con Fred Loya, Speaking Rock y otros posibles patrocinadores”, agregó Montelongo.

En marzo pasado, Julio César Chávez anunció su pleito contra el hijo de Héctor ‘Macho’ Camacho, a quien enfrentó y derrotó por decisión unánime un 12 de septiembre de 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

“Cuando me propusieron hacer esta pelea de exhibición con el hijo del ‘Macho’ Camacho dije que no porque él está muy joven, pero cuando me dijeron que se trataba de hacerle un homenaje a su padre, para mi amigo que en paz descanse, quien fue mi rival, no dudé en aceptar por el gran aprecio que le tuve, fue un gran peleador, sumamente difícil y a quien nadie pudo noquear”, dijo JC Chávez durante la presentación de este pleito.