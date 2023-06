JC Chávez no considera a Canelo entre los mejores de México

Ciudad de México.- Julio César Chávez es una autoridad en el boxeo pero eso no le impide tener a su Top Five de pugilistas mexicanos, entre los cuales no está Saúl "Canelo" Álvarez, considerado actualmente el mejor libra por libra.

Tras presentar el reloj de edición limitada inspirado en él, de la firma Jacob & Co, "JC" fue muy claro en decir quiénes son los boxeadores tricolores más destacados en la historia, y no quiso entrar en detalles de por qué ni siquiera contempla en algún número al peleador tapatío.

"(Rubén) Olivares, (José) Mantequilla Nápoles, Sal Sánchez, Juan Manuel Márquez y Erik Morales. (A Canelo) hay que dejar que termine su carrera y ya Dios y ustedes también dirán", expuso Chávez.

El sinaloense agradeció la distinción del reloj, del cual se produjeron sólo 37 unidades, en referencia al número de veces que hizo defensas de sus títulos, peleas en las que siempre tuvo el respaldo de toda la afición mexicana que lo sigue considerando un ídolo no solo del boxeo sino del deporte tricolor en general.

Chávez participará el próximo fin de semana en la Clase Masiva de Box en el Zócalo organizada por el Indeporte de la CDMX.