Jacksonville protege a su futura estrella, el mariscal Trevor Lawrence

Associated Press

Jacksonville, Florida— Trevor Lawrence abrió el minicampamento de novatos de Jacksonville con un conteo de lanzamientos. Básicamente, a los entrenadores y compañeros de equipo se les dio una regla aún más estricta con respecto al seleccionado número 1 y mariscal de campo franquicia: No lo toquen.

Lawrence está a tres meses de la cirugía de labrum en su hombro izquierdo, con el que no lanza. El cartílago se ha curado lo suficiente como para practicar, pero los Jaguares están tomando precauciones para asegurarse de que la exestrella de Clemson no se cause ningún daño mientras se recupera por completo. Se espera que esté recuperado antes del campo de entrenamiento a finales de julio.

“El problema número uno está cediendo”, dijo el sábado el entrenador Urban Meyer. “No puede entregarlo todo en este momento. No puede recibir un chasquido directo desde debajo del centro. Solo nos preocupa la posibilidad de que ese brazo se atasque en este momento. No podemos tenerlo en el suelo. Eso es lo más importante: tenemos que mantener a la gente alejada de él. El recuento de lanzamientos no es tan grande como el hecho de mantenerlo erguido”.

Lawrence realiza entre 30 y 40 pases, sin incluir los calentamientos, durante cada una de las dos prácticas del equipo que incluyen a 18 novatos y jugadores de primer año. La mayoría de los sábados fueron para entrenadores asistentes.

Al final de la sesión de 90 minutos, Lawrence había llegado a su límite y estaba realizando jugadas y fingiendo lanzamientos en cámara lenta durante los ejercicios de equipo.

“Quiero salir y lanzar y seguir, pero creo que a la larga es mejor para mí tomar las cosas con calma y aclimatarme solo, porque todavía me estoy recuperando”, dijo. “Mi brazo siente genial. Sin quejas. Estoy progresando mucho, pero aún tengo que ser inteligente y tomármelo con calma”.

Lawrence agregó que levantar pesas es la única limitación física con la que está lidiando en este momento.

“Tiene bastante rango de movimiento”, dijo. “Necesito trabajar un poco en eso, pero me siento muy bien, así que estamos tomando medidas en la dirección correcta, solo tratando de asegurarnos de que estoy bien en el juego uno”.