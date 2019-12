Jackson, imparable

Baltimore.- Ni la lluvia ni el viento ni la formidable defensa de los 49ers pudieron evitar que Lamar Jackson dirigiera a los Cuervos de Baltimore a conseguir un récord de franquicia de ocho partidos ganados al hilo.

Jackson enfrentó a las miserables condiciones climatológicas para correr para 101 yardas, y Justin Tucker pateó un gol de campo de desempate de 49 yardas al momento que el tiempo se agotaba para darles ayer a los Cuervos una victoria de 20-17 en una posible vista previa a lo que podría ser el Super Bowl.

La combinación de lluvia y aire, aunada a la ruda defensa de San Francisco, fue muy difícil para Jackson. Completó 14 de 23 pases para 105 yardas y perdió un balón.

Cuando se le preguntó después del partido que describiera el clima, Jackson inclinó su cabeza, la levantó lentamente y mirando sobre el pódium declaró “Horrible”.

Ciertamente no fue el tipo de clima que favoreciera al juego por aire.

“Estaba lanzando pases por detrás de mis receptores, me molestó mucho”, dijo Jackson. Muchos pases se me escaparon. El clima afectó mucho mi actuación”.

Pero el destacado mariscal, quien representa una doble amenaza, se mantuvo sólido cuando en verdad la jugada lo requería. No sólo impulsó el mejor ataque terrestre de la NFL, sino que también estuvo al frente de una avanzada que duró casi seis y medio minutos antes de que Tucker le pusiera punto final con una patada que envió el balón por en medio de los postes cortando a través de la precipitada lluvia.

Jackson sabía que una vez que él hiciera su trabajo, Tucker cumpliría con su parte del trato.

“Tiene una pierna de oro. Tengo mucha fe en él”, dijo Jackson. “Estaba en la lateral rezando, pero al mismo tiempo sabía muy bien que Tucker podía hacerlo”. Tucker, el pateador de goles de campo más preciso en la historia de la NFL, ha anotado 15 patadas ganadoras en el transcurso de sus ocho años de carrera.

“Ese es el tipo con el que uno desea contar en esa situación”, dijo el entrenador John Harbaugh.

Baltimore mejoró su marca a 16-3 con Jackson como titular y a 12-0 cuando corre con el ovoide por al menos 70 yardas. Adicionalmente, Jackson se convirtió en el primer mariscal en la historia de la NFL que ha acumulado hasta 100 yardas en acarreos en cuatro partidos de una temporada. Raheem Mostert corrió para un récord de carrera de 146 yardas y un touchdown para los 49ers, quienes ahora están empatados con Nueva Orleans por el mejor récord en la NFC.

“Tuvimos muchas oportunidades para ganar ese partido. Pero no pudimos lograrlo al final”, dijo el entrenador Kyle Shanahan. “Hay que darles crédito. Esperamos poder tener la oportunidad de volver a jugar con ellos”.

Jimmy Garoppolo terminó en 15 de 21 pases para 165 yardas para San Francisco.

Jackson perdió un balón suelto por primera vez en esta temporada cuando Marcell Harris le arrancó el ovoide de sus manos en la yarda 20 de San Francisco en el tercer cuarto.