Irlanda Rodríguez y Clemente Lara ganan medalla en el Abierto de Australia de Taekwondo

Con medalla de oro y de plata, respectivamente, regresaron los juarenses Irlanda Rodríguez y Clemente Lara de su participación en el Abierto de Austria de Taekwondo, que recientemente se celebró en aquel país europeo.

Los dos atletas fronterizos lograron su boleto a dicha competencia luego de haber triunfado en un torneo selectivo que se llevó a cabo en Tijuana y en el que también lograron la calificación para el Mundial de esta disciplina, que se realizará en Bulgaria a principios del mes de agosto.

“Me fue muy bien, gané oro, fueron cuatro peleas ante distintos países. La primera contra Bélgica, la segunda Kazajistán, la tercera con Israel y la cuarta con Alemania”, comentó Irlanda Aroni en visita a esta casa editora.

De 17 años de edad, Irlanda señaló que hubo un nivel muy fuerte en el Open de Austria y para ella la rival más fuerte y más aguerrida fue la de Israel.

“Me sentí nerviosa, la verdad, no me esperé estar allá, pero con sacrificio todo se puede”, agregó Irlanda, quien ya tenía experiencia internacional previa, pues en el 2019 compitió en un torneo de la categoría de cadetes en Uzbekistán.

“Me siento muy agradecida porque desde chiquita entrenando y sabiendo que se puede llegar, pues está muy bien”, dijo Irlanda Rodríguez, que entrena en el Centro Comunitario El Retiro y por ahora no sabe si tomará parte en otras competencias antes del Mundial de Bulgaria.

“Me fue muy bien, quedé en segundo lugar con medalla de plata, sentí que allá los europeos sí tenían bastante nivel, peleé con Alemania, Suiza, Croacia y la final con Ucrania”, dijo por su parte Clemente Lara, de 17 años de edad.

El artemarcialista fronterizo considera que en el combate por el oro le faltó un poco más de táctica y marcar a la distancia, porque su contrincante marcó bien los golpes.

“Sentí que los competidores traían nivel y me siento muy bien de haberles dado suficiente pelea y poder sobresalir entre ellos. El de la final también traía muy buen nivel y creo que sí podía haberle ganado, nos quedamos así algo cortos de puntaje porque al principio me empezó ganando y ya al último lo empecé a ir alcanzando, nada más que me faltó tiempo, pero sí, creo que sí pude haberle ganado”, mencionó Lara Palomino.

Por último, Clemente dijo que el resultado que obtuvo en Austria le permitió darse cuenta de que sí tiene el nivel para competir en este tipo de eventos, que antes los veía muy difíciles, y al mismo tiempo lo motiva para dar el máximo y poder hacer un buen papel en el Mundial de Bulgaria.