Irá Benjamin a draft NFL

El jugador de tercer año Eno Benjamin, líder corredor de los Sun Devils de Arizona State, anunció ayer su decisión de ir al Draft 2020 de la NFL, por lo que no verá acción en el Sun Bowl del próximo 31 de diciembre en El Paso.

“Quiero agradecer al entrenador Herm Edwards y a todos los demás entrenadores que han contribuido a mi éxito dentro y fuera del campo”, declaró Benjamin al sitio oficial de la Universidad Estatal de Arizona. “Gracias, Arizona State University. He disfrutado mis tres años aquí y he hecho recuerdos con mis hermanos que durarán más allá de esta vida. Dicho esto, he decidido renunciar a mi último año e ingresar al Draft 2020 de la NFL”.

Benjamin dejará el estado de Arizona con su nombre en o cerca de la parte más alta del libro de los récords del programa en varias estadísticas importante de acarreos.

Su temporada 2018 fue una de las mejores para un corredor de los Sun Devils, ya que rompió el récord de escuela de 46 años que poseía Woody Green para yardas por tierra en una temporada.

Benjamin completó su segunda temporada con mil 642 yardas por tierra mientras también estableció el récord escolar de más juegos superando las 100 yardas por tierra con nueve.

Fue reconocido por la Prensa Asociada (AP) por su temporada destacada, recibiendo honores All-American del Tercer Equipo después de la temporada 2018.

Titular durante dos años, también tiene el récord de más yardas por tierra en un juego por un jugador de ASU, con 312 yardas en un espectacular esfuerzo contra Oregon State la temporada pasada.

La actuación fue una de las 15 en su carrera en las que superó la marca de cien yardas por tierra, que lo colocan como el cuarto lugar con mayor número de juegos con más de 100 yardas por tierra en la historia de la escuela.

Benjamin corrió para mil 83 yardas y 10 touchdowns en 2019 en su camino para ganar honores del primer equipo All-Conference del Pac-12 por segunda temporada consecutiva.

Al alcanzar la marca de mil yardas por segundo año al hilo, se convierte en el primer corredor de los Sun Devils, desde Freddie Williams (1974-75), en lograr la hazaña en años consecutivos.