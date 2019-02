Invitan a charlar con Hardaway

El Departamento de Deportes de UTEP invita a los aficionados paseños a compartir una charla (chalk talk) con Tim Hardaway, exjugador de los Mineros y de diferentes equipos en la NBA, este próximo miércoles seis de marzo, antes del partido que sostendrán contra los Blue Raiders de Middle Tennessee.

El encuentro se dará en el ‘Salón de los Campeones’ del Foster Stevens Basketball Center, localizado a un costado del Don Haskins Center, de las 5:00 a las 7:00 pm.

El entrenador de los Mineros, Rodney Terry, también estará presente en el evento, que tiene un costo de 45 dólares, o de 55, con derecho a una foto con Hardaway.

Para los invitados que compren boletos para tomarse una foto con Tim Hardaway, el evento comenzará puntualmente a las 5:15 pm.

El entrenador Terry y Hardaway se dirigirán a todos los presentes a partir de las 6:00 pm.

El ‘Chalk Talk’ contará con entremeses y una barra abierta.

El cupo es limitado a los primeros 200 clientes, así que los interesado deben llamar al (915) 747-8759 o envíar un correo electrónico al Miner Athletic Club ([email protected]) para reservar su lugar en este evento tan especial.

El costo de la charla no incluye boleto para acceder al partido del miércoles.

Después del partido entre los Mineros y los Blue Raiders, Hardaway tomará parte de una sesión de autógrafos en el Don Haskins Center. La sesión estará abierta a los primeros mil aficionados que se formen en una fila una vez que concluya el partido.

Hardaway autografiará solamente un artículo promocional (proporcionado de forma gratuita en la mesa de autógrafos) y un artículo personal por fan. Para poder atender a los mil fanáticos, no personalizará los artículos ni tomará se tomará fotos con ellos.

Hardaway ocupa el primer lugar en la historia de UTEP en robos (262/2.1 por juego), segundo en asistencias (563/4.5 por juego) y quinto en puntos (1,586/12.8 por juego).

Guió a los Mineros a cuatro Torneos de la NCAA (1986, 1987, 1988, 1989) y a cuatro títulos de la Conferencia Atlética del Oeste (dos temporadas regulares, dos torneos).

En 1989, recibió el Premio Naismith Best Little Man y fue elegido Jugador del Año de la WAC. Fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de UTEP. Es miembro del equipo UTEP Basketball Centennial Team y su jersey número 10 está retirado.

Hardaway jugó 13 temporadas en la NBA con Golden State, Miami, Dallas, Denver e Indiana y fue cinco veces All-Star.

Sumó 15 mil 373 puntos (17.7 por juego), 7 mil 95 asistencias (8.2 por juego) y mil 428 robos (1.6 por juego).