Inviertieron juarenses más de 100 mil pesos y 23 horas de viaje para estar en Qatar

A pesar del largo viaje que realizaron, pero ilusionados de vivir la máxima fiesta del futbol, un grupo de juarenses se encuentra en Qatar, desde donde cuentan su experiencia con todo y las restricciones que el país sede del Mundial 2022 ha implementado debido a su cultura y creencias.

Fue el domingo pasado que Óscar Iván García González llegó a Doha, luego de 23 horas de viaje, que inició en El Paso, Texas, con una escala en Nueva York y finalizando en tierras mundialistas, en las que ya se ha encontrado a paisanos de diferentes estados de la República, entre ellos a juarenses que, al igual que él, emprendieron la travesía para apoyar a la Selección Mexicana.

Óscar Iván explicó que esta es la tercera Copa del Mundo a la que asiste, ya que desde el año 2012 (año de las Olimpiadas en Londres) viaja a las diferentes sedes para apoyar al combinado nacional, y en esta ocasión hizo un ahorro aproximado a los 100 mil pesos, el cual incluye vuelo, comida y hospedaje, para así poder cumplir su sueño.

“Me vine solo y todos los viajes han sido solo, lo único bueno de este Mundial es que tengo un amigo que vive aquí en Qatar y con él me quedo, aquí como y eso me ayudó en el presupuesto”, expresó.

A Qatar lo describió como un país moderno, ordenado y con calles limpias, además la Policía local está siempre atenta a las necesidades de los turistas.

Indicó que las restricciones del país le generaron expectativas negativas, pero hasta el momento ha tenido una buena experiencia.

“Es muy tranquilo, me imaginaba que no podías hacer nada, está muy relajado, sólo el problema de que no hay cerveza en el país; hay cerveza en los restaurantes pero es muy cara… al turista no le dicen nada, entré a un templo en short y sólo me dieron una manta para cubrirme”, explicó García González sobre su experiencia.

También la juarense Lidia Gallardo Castro viajó a Qatar para vivir por primera vez la experiencia de un Mundial, y aunque fue una decisión que tomó de último momento, señaló que dicho país ha superado sus expectativas.

A comparación de Óscar, Lidia señaló que tuvo un viaje más largo, el cual inició en El Paso, Texas, luego hizo una escala en Chicago, posteriormente en Jordania, Dubai y Kuwait, hasta llegar a Doha, Qatar.





‘La gente anda bien contenta’

“La verdad ha sido toda una experiencia, yo nunca había venido a un Mundial y la verdad fue una idea fortuita, no era el plan y como que salió de repente y simplemente me animé. Ahorita ha sido difícil porque para mí fueron cinco vuelos, para mi compañera fueron seis porque viene desde Chihuahua, pero aquí toda la gente anda bien contenta”, mencionó la juarense.

Añadió que las personas han sido muy solidarias, y es muy notorio el cariño hacia los mexicanos, además, tuvo la fortuna de encontrarse con un centenar de juarenses que también asistieron a dicho evento.

Compartió que no ha sido testigo ni vivido alguna restricción por parte de autoridades cataríes como se había señalado anteriormente, en donde los visitantes debían vestir ropa holgada y las mujeres evitar escotes.





¡Es hoy! debut del Tri

Este día, el combinado nacional se enfrenta ante su similar de Polonia, lo que significa el debut del equipo mexicano en el Mundial de Qatar 2022, por lo que la afición azteca prepara una caravana con temáticas que van desde Día de Muertos, hasta la Revolución Mexicana y lucha libre, explicó Lidia.





