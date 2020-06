Investigan acto racista

Associated Press Associated Press

alladega, Alabama– Las autoridades federales confirmaron el lunes que abrieron una investigación tras el hallazgo de un nudo de horca en el garaje del circuito de Talladega correspondiente a Bubba Wallace, el único piloto de raza negra en la Nascar y que logró que la serie prohibiera el despliegue de la bandera confederada a inicios de mes.

El fiscal federal Jay Town informó que su despacho, el FBI y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia investigan la situación.

“Sin importar que se presenten cargos federales o no, este tipo de acto no tiene cabida en nuestra sociedad”, dijo Town.

A pedido de Wallace, la Nascar prohibió la bandera en sus circuitos e instalaciones, cuando el país lidia con las protestas que se desataron en gran medida por el caso de George Floyd,.

Horas después que la carrera del domingo fuera pospuesta por lluvia, la Nascar anunció el hallazgo de la soga y lanzó una investigación de inmediato. Añadió dijo que haría todo lo posible por encontrar a los responsables y “eliminarles del deporte”.

“Estamos enfadados e indignados, y no podemos decir con suficiente firmeza lo en serio que nos tomamos este acto infame”, indicó la serie en un comunicado. “Como hemos indicado sin ambigüedad, no hay espacio para el racismo en la Nascar”.

Wallace es el único piloto negro a tiempo completo en la Cup Series, la máxima división de la Nascar.

“El despreciable acto de racismo y odio me deja increíblemente entristecido y sirve como doloroso recordatorio de lo mucho que nos queda como sociedad y lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo”, escribió el piloto en Twitter.

“Como me dijo mi madre hoy, ‘Sólo intentan asustarte’”, añadió. “Esto no acabará conmigo, no cederé ni me rendiré. Seguiré defendiendo con orgullo aquello en lo que creo”.

La soga se encontró el mismo día que la nueva prohibición a la bandera. La norma entró en vigor antes de la carrera de la semana pasada cerca de Miami.

Muestran apoyo a Wallace antes de carrera

En un extraordinario acto de solidaridad con el único piloto de raza negra de la Nascar, decenas de pilotos empujaron el auto perteneciente a Bubba Wallace al frente de la largada de la carrera del lunes, al mismo tiempo que agentes del FBI investigaban quién colocó un nudo de horca en su garaje el fin de semana.

Wallace, de 26 años, fue rodeado por los otros 39 pilotos que compiten en la Cup Serie, la máxima categoría del serial, poco antes de la largada. Los mecánicos de los equipos se unieron para marcha por la pista, empujando el número 43 al frente. Wallace salió de su auto y se puso a llorar.