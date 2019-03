Investigan a McGregor por presunta agresión sexual

Dublín.- Conor McGregor, el mayor astro de la liga de artes marciales mixtas UFC y uno de los atletas mejor pagados a nivel mundial, es investigado en Irlanda a raíz de que en diciembre una mujer lo acusó de agresión sexual, de acuerdo con cuatro personas familiarizadas con la investigación.

No se han levantado cargos contra McGregor. Tras el protocolo regular de las indagatorias penales en Irlanda y gran parte de Europa, McGregor fue arrestado en enero, siendo interrogado por la Policía y dejado en libertad mientras continúan las investigaciones, según los informantes.

Los alegatos no se han probado. El hecho de que la investigación siga en curso no implica que McGregor sea culpable de delito alguno.

Ayer, McGregor anunció su retiro de la UFC.

La mujer que lo acusa dijo que el ataque ocurrió en el hotel Beacon, establecimiento anexo a un centro comercial a las afueras de Dublín. McGregor es huésped ocasional del sitio, por lo general reservando la única habitación del penthouse, de acuerdo con una persona con conocimiento al respecto. Su visita más reciente tuvo lugar en diciembre.

La prensa irlandesa ha reportado el caso desde que se dio a conocer a finales del año pasado, pero sin mencionar a McGregor.

Un vocero de la Policía de Irlanda no confirmó que McGregor sea el sospechoso. En respuesta a la solicitud de comentarios en torno al “deportista no identificado”, señaló que el 17 de enero se detuvo a un hombre que salió libre sin cargos mientras siguen adelante las indagatorias. El expediente se remitió a la Procuraduría Nacional para su consideración, se añadió.

La Policía que investiga el ataque tomó evidencia en la habitación en la cual se hospedó McGregor y también tiene en su poder videos de la cámara de circuito cerrado, dijo una persona enterada al respecto.

Ni McGregor ni la UFC ha hecho comentarios acerca de las acusaciones.