Investiga MLB acusación de violencia doméstica vs Dyson

Nueva York.- El relevista Sam Dyson fue acusado de violencia doméstica y las Grandes Ligas iniciaron una investigación.

La oficina del comisionado informó en un comunicado que tienen “conocimiento del asunto y están investigando”. La agencia ISE, que representa a Dyson, no respondió de inmediato a un mensaje solicitando un comentario.

The Athletic publicó ayer que su exnovia Alexis Blackman lo acusó en mensajes en su cuenta personal de Instagram y en otro perfil que ella maneja en nombre de su gato, Snuckles.

El sitio indicó que los mensajes en redes sociales que aluden a un individuo no identificado se refieren a Dyson y citan a una fuente no identificada.

Dyson fue adquirido por los Mellizos de Minnesota, proveniente de los Gigantes de San Francisco, el 31 de julio, fecha límite para canjes y se convirtió en agente libre al terminar la temporada.

El derecho de 31 años tiene marca de 5-1 con efectividad de 3.32 en 61 apariciones como relevista este año. Lleva ocho temporadas en las mayores, lanzando también para los Azulejos de Toronto, los Marlins de Miami y los Rangers de Texas.