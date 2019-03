Investiga Grandes Ligas a Harper

Boston— Las Ligas Mayores de Beisbol están investigando si el nuevo bateador de Filadelfia, Bryce Harper, cometió manipulación cuando abogó a favor de Mike Trout, quien no se convertirá en agente libre hasta después de dos temporadas más, a que se uniera a los Phillies.

Al hablar con un grupo de ejecutivos empresariales de Boston el miércoles, el comisionado Bob Manfred dijo que no quiere que los jugadores recluten a otros jugadores, una práctica que ha sido señalada en la NBA.

Manfred dijo que no quería que sucediera lo mismo en el beisbol.

“Tomando en cuenta nuestros reglamentos, los jugadores que recluten a otros jugadores que aún siguen bajo contrato o están reservados para otro club es una violación a la norma”, según dijo en el Club de Ejecutivos de la Universidad de Boston.

“Así que es obvio que no tengo ni ganas de ver que eso suceda”.

Harper firmó un contrato de 330 millones de dólares a 13 años con los Phillies la semana pasada, y dijo en su presentación, en una conferencia de prensa que “hay otro jugador que dentro de unos dos años se convertirá en agente libre. Ya veremos qué pasa con ese asunto”.

Eso quizás no sea considerado como manipulación, pero quizás pudo haberse extralimitado cuando dijo a la estación de radio en Filadelfia, 94WIP, que “si ustedes creen que no le voy a llamar a Mike Trout a que venga a Filadelfia en el 2020, entonces ustedes están locos”.

Un dos veces MVP de la Liga Americana con los Ángeles de Los Ángeles, Trout creció cerca de Filadelfia, asistió al desfile de la victoria de los Phillies en el 2008 cuando tenía 17 años y tiene boletos para toda la temporada de las Águilas.

El jardinero de 27 años está próximo a convertirse en agente libre después de la temporada del 2020.

“Para mí, me es fácil hablar con Trout, o quien quiera que sea, ya sea un agente libre de gran renombre o con quien sea que quiera venir a Filadelfia o que esté pensando en venir a Filadelfia, y les puedo decir ‘Hey, este es el lugar a donde hay que acudir”, según dijo Harper en la entrevista por la radio.

“Aquí es donde los fans son grandiosos, los propietarios del equipo entienden eso, y nuestro manager es asombroso”.

La regla 3(k) del béisbol prohíbe “las negociaciones o acuerdos con respecto al empleo, ya sea presente o en prospecto, entre cualquier jugador, entrenador o manager y cualquier club de las Ligas Mayores o Menores que no sea el club con el cual el jugador tiene un contrato”.

Manfred no quiso decir si él pensaba que los comentarios de Harper pudieran considerarse como un acto de manipulación.