Invaluable experiencia

Mario Alberto Rodríguez, arquero de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, rompió su marca personal en el segundo control que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, pero debido a la mala bonificación que consiguió semanas antes en la primera evaluación no logró ser parte de la Selección Nacional Mexicana de tiro con arco que asistirá a la Copa del Mundo y Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Finalmente, en la suma de puntos y bonificaciones en el par de controles, el originario de Cuauhtémoc, Chihuahua terminó en la séptima posición general.

En el primer filtro, que se realizó hace unas semanas en el Comité Olímpico de la Ciudad de México, Mario Alberto concluyó en el séptimo lugar, debido a un golpe de calor que sufrió en el primer día de competencia.

“Me sirvió mucho como experiencia, la verdad que no pasa nada, ya vendrán nuevas oportunidades. Sin duda que el resultado que conseguí en el primer control fue el que marcó el rumbo en la eliminatoria, ya que a pesar del buen resultado que obtuve en Monterrey ya no me fue posible escalar posiciones en lo general”, comentó el pupilo del profesor Alejandro Ávila.

En el control dos que se realizó en tierra regia, Rodríguez concluyó su participación en el segundo sitio al sumar un total de 703 unidades de 720 posibles.

“Es mi segunda actuación la que me deja un buen sabor de boca y me hace creer que aún tengo mucho por dar y ganar”, aseveró.

Al alumno del Instituto de Ingeniería y Tecnología le queda la Universiada Regional que se efectuará del 22 al 24 de marzo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En dicha competencia buscará el pase a la Universiada Nacional, que en este año tendrá como sede Yucatán, del 6 al 10 de mayo.

“También asistiré a la Olimpiada Regional con el club On Target, pero ahí voy como entrenador”, señaló quien en próximos meses planea enrolarse en el plano profesional dentro de esta misma disciplina. “Este año termina ya mi ciclo como estudiante de la UACJ, entre licenciatura y maestría, fueron como seis o siete años de representar a la universidad de Ciudad Juárez, un gran orgullo”, dijo.

Después de los dos controles, a la Copa del Mundo, que se celebrará en Holanda, sólo avanzó el representante de Aguascalientes.