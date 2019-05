Intriga y suspenso en el Preakness

Baltimore — Los entrenadores D. Wayne Lukas y Bob Baffert, miembros del Salón de la Fama, se sientan lado a lado en el extremo de la caballeriza de carrera en la pista de Pimlico mientras evalúan el Preakness.

“Aquí se requiere mucha velocidad”, declaró Baffert. Lukas respondió sin titubear, “Mi caballo es veloz”.

“Hay varios caballos buenos aquí”, añadió Baffert. “Muy emparejados”.

La charla sintetiza lo que es el Preakness de este año.

Por primera vez desde 1996 el Preakness no cuenta con un ganador del Derby de Kentucky y por ello no hay posibilidad de una Triple Corona, pero es uno de los más reñidos de la historia reciente.

El surreal desenlace del 4 de mayo en Churchill Downs provocó que los dueños de Maximum Security sacasen al potro de la puja de la Triple Corona y demandar a los comisarios de carrera. Country House, que fue proclamado como el ganador del Derby tras la descalificación de Maximum Security por estorbar, sufrió una tos días después y quedó fuera. Tacitus y Code of Honor también renunciaron, lo que significa que los cuatro primeros caballos que cruzaron la meta en el Derby no están en el Preakness.

Improbable, entrenado por Baffert, arrancará como el favorito –porque, declara, algún caballo debe ser el favorito– y sin ninguno de los primeros cuatro caballos en cruzar la meta en el Derby, la carrera de 1.5 millones de dólares de pronto está al alcance de cualquiera.

“Es muy abierta, hay cuatro o cinco caballos capaces de ganarla”, afirmó Elliott Walden, copropietario de Improbable, ayer.