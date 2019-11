Intratables

Madrid.- España e Italia cerraron la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2020 propinando ayer sendas goleadas que les permitieron ampliar la holgada ventaja en sus respetivos grupos.

España le endilgó un 5-0 a Rumania, en lo que pudo ser la despedida del seleccionador Robert Moreno. Italia le recetó un despiadado 9-1 a Armenia, el triunfo más amplio de la Azzurra en más de 70 años.

Moreno no se presentó para la entrevista posterior al partido, y surgieron en varios medios españoles reportes de que no continuará al mando de La Roja.

La Real Federación Española de Futbol no aclaró de inmediato por qué el técnico no habló con la prensa. Informó que está prevista una conferencia de prensa para hoy.

Moreno tomó las riendas en marzo, tras la renuncia de Luis Enrique, quien debía cuidar a su hija enferma. Moreno era hasta entonces el asistente de Luis Enrique.

Gerard Moreno marcó dos tantos por los locales, que habían asegurado ya su pasaje para el torneo continental pero necesitaban la victoria para figurar entre los principales preclasificados para el sorteo de este mes.

Asimismo, marcaron por la selección española Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal. El zaguero rumano Adrián Rus anotó en su propio arco.

“Era importante cerrar la clasificación con tres puntos, sin derrotas y frente a nuestro público”, consideró Ruiz, quien marcó su primer gol con la selección española. “Necesitamos mantener esta misma dinámica para la Euro del año próximo”.

España finalizó primera del Grupo F, con ocho triunfos y un par de empates –ante Noruega y Suecia. Cerró con una ventaja de cinco puntos respecto de Suecia, que ocupó el segundo sitio.

Rumania, que estaba ya eliminada, finalizó en el cuarto lugar, con cuatro victorias y dos empates en 10 fechas.

Italia tuvo una ventaja incluso más amplia en el Grupo J, de 12 unidades sobre Finlandia, tras apabullar a la selección armenia.

Fue la mayor paliza propinada por los Azzurri desde 1948, cuando vapulearon 9-0 a Estados Unidos. Nicolo Zaniolo, el debutante Riccardo Orsolini, y Federico Chiesa anotaron sus primeros tantos con la selección italiana, que amplió un récord al hilvanar su undécima victoria consecutiva.

Italia, que tenía ya en el bolsillo el boleto para la Euro, se cercioró de avanzar con una foja perfecta de 10 victorias. Asimismo, venció a Estados Unidos el año pasado, en un partido amistoso.

“Uno no marca nueve goles en un partido internacional por casualidad”, dijo el técnico italiano Roberto Mancini. “Mis jugadores dieron todo. Son jóvenes que mejoran con cada partido y que sólo necesitan tiempo... tenemos seis meses para prepararnos antes de la Euro. Hay que mejorar en algunas cosas, y luego la dificultad estará en dejar desafortunadamente en casa a alguien que merece estar aquí”.

Italia tomó la ventaja por 2-0 después de menos de 10 minutos, y de 4-0 al descanso, tras un doblete de Ciro Immobile, un tanto de Zaniolo y otro de Nicolo Barella.

Hubo un inicio menos frenético del segundo tiempo, pero Zaniolo consiguió otra diana a los 64 y Alessio Romagnoli marcó tras aprovechar un rebote.

Acto seguido, Jorginho convirtió un penal.

Edgar Babayan descontó por Armenia, antes de que Orsolini y Chiesa completaran la humillación.