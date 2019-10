¡Intransitables!

El juego inaugural de la temporada de invierno de la liga de beisbol Paso del Norte quedará grabado en la memoria y resultará inolvidable para Fernando Ornelas y Andrés Ledezma, pitchers de Indios UACJ, quienes el domingo anterior combinaron esfuerzos sobre la lomita para lanzar un sin hit ni carrera en la victoria indígena por nocaut de 12-0 en siete entradas sobre Rangers.

“No fue algo fácil”, declaró Fernando, quien abrió el juego contra los jóvenes peloteros de Rangers y en cuatro entradas enfrentó a 13 bateadores, concedió una base por bolas y no permitió imparables ni anotaciones.

El lanzador zurdo de tercer año en la tribu entró al terreno de juego con la idea de dejar una buena impresión en el público reunido en el estadio Carta Blanca y en el manager Víctor ‘Teco’ Flores.

“Cuando me subí a la loma pensé en blanco para no tener nervios y mucho menos tirar bolas”, confesó.

Al tiempo que el juego transcurría, el serpentinero de 20 años y 1.79 metros, se acomodó y afianzó en el montículo.

“Las primeras tres entradas pensé que no iba a lograr una cosa tan así. Es el primer juego que tiro así. Ya en la cuarta entrada y ultima que tiré sentí que tenía que dar el máximo para completar mi rutina”, expuso.

Originario de Nuevo Casas Grandes, Andrés entró relajado al relevo, dispuesto a hacer su trabajo y sin tomar en cuenta que se fraguaba un doble cero.

“Entré a hacer lo que me tocaba, relevar y hacer mi trabajo nada más. Fue un domingo tranquilo, ya sabía que me tocaba relevar después de mi compañero. Hice lo me que tocaba hacer, nada más, mantener el cero”, comentó.