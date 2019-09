Interferencias de pase opacan la temporada 100

La NFL se desvive para que el principal foco de atención en 2019 apunte a los festejos de su temporada número 100.

Disculpen.

Si bien la historia de la Liga es rica y bien entretenida, lo ocurrido en el duelo de campeonato de la Conferencia Nacional en enero pasado asegura que la discusión se centre en el arbitraje y las repeticiones.

Luego de una infracción (o dos) que no se señaló y que básicamente impidió que los Santos fueran al Super Bowl, llevando a los Carneros en su lugar, es imposible evitar que la atención esté en el trabajo de los árbitros y su impacto en los juegos. El comisionado Roger Goodell, el poderoso comité de competencia de la Liga y la vasta mayoría de los dueños lo entienden –e hicieron algo al respecto.

Los entrenadores podrán desafiar las interferencias de pase, cobradas o no cobradas, para ser revisadas en la repetición. Al igual que en otras situaciones durante el partido, los responsables de las revisiones podrán examinar toda acción en los últimos dos minutos de ambas mitades y durante todo el tiempo extra.

“Han abierto una caja de pandora”, comentó el retirado defensivo Adam Archuleta, ahora analista de CBS.

Cierto, los reforzados Cafés –varios presagian que Cleveland, ni más ni menos, es candidato al Super Bowl– serán un tema para hilar bastante. Al igual que varios cambios de entrenadores, destacándose el regreso de Bruce Arians apenas un año después de haberse retirado.

También están los mariscales eternos, desde Tom Brady (42 años) y Drew Brees (40) a los que acercan a la cuarta década como como Ben Roethlisberger, Eli Manning y Philip Rivers. Y la nueva camada conformada por Baker Mayfield, Sam Darnold, Lamar Jackson y Kyler Murray.

Tampoco se olvide de las grandes estrellas que cambiaron de equipo: Le’Veon Bell, Odell Beckham Jr., Earl Thomas y Antonio Brown.

Aquí los puntos sobresalientes de la temporada:



INTERFERIR CON LA REPETICIÓN

Gene Steratore pasó 13 años como árbitro de la NFL y también se desempeñó como réfere en el baloncesto universitario. Ahora como analista de CBS, sabía que iba a ocurrir algún cambio después de la debacle del Carneros-Santos.

“Hay que entender que tomaron la decisión en el momento”, dijo Steratore. “Eso se mantendrá como la norma con la cual se tomarán decisiones en todas las jugadas. Luego iremos a las repeticiones, que se hacen en cámara lenta, desde luego, y tienes otra mirada (a la del árbitro) en el momento”.

“Luego está determinar lo que es contacto significativo. ¿Le impidió a alguien completar la jugada? ¿Fue accidental? Algo de eso añade subjetividad al proceso”.

Archuleta, un ex profundo, está en absoluto desacuerdo con cualquier tipo de cambio al protocolo de revisiones, en particular sobre las penalizaciones por interferencia.

“No es bueno para el juego, que no está hecho para jugarse en cámara lenta o con ese tipo de arbitraje”, dijo. “No quiero que se interrumpan los juegos en momentos críticos”.



¿ALGUIEN PUEDE JUGAR DEFENSA?

Tras la popularización de las ofensivas abiertas en el futbol universitario –y defensas– era cuestión de tiempo antes que los récords de puntos empezaran a caer en las filas profesionales. No se esperan muchos cambios esta temporada, con reglas diseñadas para favorecer los ataques.

En todo, el resultado final del Super Bowl fue 13-3, y hay varios equipos cuyas defensivas pueden determinar su suerte. Los Carneros, Cargadores, Cuervos, Osos, Vaqueros y Bills podrían caer en esa categoría.

Chicago, que lideró la Liga con 27 intercepciones en 2018, está convencido que volverán a ser como su temido equipo de 1985. Los Osos están en condiciones de demostrarlo.



MARISCALES

Brady, Brees, Roethlisberger, Rivers y Manning acumulan 194 años de edad y 87 temporadas en la NFL. Cada uno se mantiene como titular, aunque Manning se tambalea con los Giants.

No es aventurado imaginarse, con la excepción de Manning, que cualquiera de los ‘viejitos’ pero siempre vigentes estarán en el Super Bowl el próximo febrero, en particular Brady, en busca de un séptimo Trofeo Lombardi que ampliaría su propio récord.

“Estoy listo para ir por todo este año y eso es lo esencial”, dijo Brady.

En el otro extremo, la nueva generación. Ya se pudo ver a un prodigio, Patrick Mahomes, de Kansas City, encandilar a la Liga al ser consagrado como el JMV en su segundo año, primero como titular. Ahora, la atención se centrará en Mayfield (Cleveland), Darnold (Jets) o Jackson (Cuervos), todos en su segundo año y en los que el crecimiento de sus equipos depende de su consolidación.



NUEVOS ENTRENADORES.

Ocho clubes estrenan estrategas, incluyendo uno que saltó de equipo, con Adam Gase marchándose de los Delfines para dirigir a los Jets. Los otros nuevos son Brian Flores (Miami), Zac Taylor (Cincinnati), Freddie Kitchens (Cleveland), Vic Fangio (Denver), Kliff Kingsbury (Arizona), Matt LaFleur (Green Bay) y Arians (Tampa Bay).

El que más suscita expectación es el nuevo jefe de los Bucs. Se trata de un experto en mariscales de campo que tratará de hacer que Jameis Winston sea un triunfador en un año fundamental para la primera selección del Draft de 2015.



OTROS CAMBIOS

Los refuerzos de otros equipos prometen tener un gran impacto, y si los efectos son positivos, podrían significar estar en los playoffs.

Bell sería la ficha ideal para que Darnold siga creciendo. Después de perderse un año al buscar un mejor contrato, Bell estará motivado en demostrar que la inversión de los Jets es correcta y que los Acereros se equivocaron. En su mejor nivel, no hay otro mejor corredor.

Si está sano y a tope, Thomas no deja ser una valiosa ficha defensiva. Son escasos los líderes como él, y también estará motivado tras el desenlace de su ciclo en Seattle.

Beckham es un magnífico talento, pero que es perseguido por la polémica y una frágil mentalidad. Si se pone las pilas en la cancha, los Cafés tendrán a un jugador que marque diferencias.