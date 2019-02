Intentarán Mineros romper mala racha contra FIU

El equipo de basquetbol de UTEP intentará salir esta noche de a mala racha de tres derrotas consecutivas, pero para lograrlo deberá superar a las Panteras de Florida International University (FIU), que se presenta como el equipo con el mejor promedio en puntos por partido (85.1) en la Conferencia USA.

Los Mineros han sido una de las mejores escuadras a la defensiva en la liga y están ranqueados en sexto lugar en ese departamento únicamente en partidos de la C-USA, con 67.8 puntos por juego recibidos, y un porcentaje de tiros de campo aceptados de .413.

Las Panteras suelen jugar a un ritmo rápido y lideran la liga en puntuación general (85.1 puntos por juego).

A pesar de permitir más de 82 puntos por juego, FIU lidera a la nación en pérdidas de balón forzadas (20.4), y ocupa el segundo lugar en el país en robos por juego (10.7) y robos totales (245).

“FIU es un equipo que juega a un ritmo acelerado y realmente tienes que valorar el baloncesto”, dijo el entrenador de UTEP, Rodney Terry. “Creo que hicimos un trabajo decente con las pérdidas de balón (la noche del jueves). Nuestros chicos grandes tuvieron diez pérdidas de balón entre los dos. No puedes hacer eso”, declaró.

Terry agregó que esta noche tendrán que hacer un buen trabajo en lo que se refiere a proteger el balón.

“Sin embargo tenemos que poner la pelota en la canasta. Como les dije a los chicos durante el curso del juego (ante Florida Atlantic), no hay una fórmula mágica. Tienes que hacer jugadas y ser un jugador. Tienes que competir en la ofensiva y volver al otro lado y parar al rival”, dijo.

Los Mineros (7-15, 2-9 C-USA) vienen de perder ante los Búhos de Florida Atlantic, 61-48, el pasado jueves en el Don Haskins Center, mientras que FIU cayó en casa de los Correcaminos de UTSA, 100-67.

El joven equipo de UTEP no pudo encontrar suficiente ofensiva contra los Búhos, ya que el novato Nigel Hawkins lideró al equipo con 12 puntos.

Hawkins conectó cuatro de cinco desde la línea de castigo y aumentó su porcentaje de tiros libres de la temporada a 78.1 (75-96) y 86.0 (43-50), en partidos de la C-USA.