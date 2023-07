Intenso fin de semana en Ruidoso Downs

El hipódromo Ruidoso Downs se vestirá de gala este fin de semana con la realización del Rainbow Derby el sábado y el Rainbow Futurity el domingo, aunque en este último ya sin la posibilidad de que haya un ganador de la Triple Corona para dosañeros cuartos de milla, luego de que Lets Leave no tomó parte en las pruebas de dicha carrera.

Dark NME, propiedad de TYKHE Racing, hija de Hes Relentless y adquiridad por 65 md en la venta de añales de Heritage Place del año pasado, pondrá su récord perfecto en juego en el Rainbow Futurity (G1) de 400 yardas y bolsa de un millón de dólares este domingo.

Entrenada por Santos Carrizales Jr., Dark NME suma ganancias por 349 mil 62 dólares en cuatro carreras, y sus cuatro victorias incluyen un triunfo claro por dos cuerpos y medio en el Remington Park Futurity RG1 del 22 de abril, con bolsa de 804 md, para criados en Oklahoma, así como una victoria por tres cuerpos y un cuarto en una de las 16 pruebas para el Rainbow Futurity el pasado 30 de junio, que fue el primero de dos días de pruebas.

Dark NME fue la más rápida de las pruebas y saldrá del puesto 7 con la monta del jockey Francisco Calderón.

Otro contendiente es One Valiant Love, propiedad de Dunn Ranch, y el segundo más rápido de las clasificatorias. One Valiant Love es un ganador de stake, hijo de One Valiant Hero y entrenado por Monty Arrosa.

El caballo castrado ha ganado tres de cuatro carreras, incluido el Heritage Place Juvenile Stakes, de 300 yardas y bolsa de 100 md, el pasado 3 de junio en Remington Park. One Valiant Love suma ganancias por 50 mil 364 dólares y partirá desde la posición número tres con Armando Cervantes en la monta.

Este sábado, Cyber Attack, hijo de Favorite Cartel, propiedad de Rosenthal Ranch LLC, y potro dosañero campeón del año pasado, es uno de los 10 tresañeros que disputarán el Rainbow Derby (G1) de 440 yardas y bolsa de 804 mil 288 dólares.

Cyber Attack trae una racha de cinco victorias consecutivas que incluye triunfos en Los Alamitos Two-Million Futurity, (G1) de 400 yardas y bolsa de 1.884 millones, el pasado 11 de diciembre; así como en el Ruidoso Derby, (G1) de 400 yardas y bolsa de 896 md el 10 de junio. El potro criado en California ha ganado siete de 10 aperturas, incluidas cuatro de seis en Ruidoso Downs, y suma ganancias por un milón 540 mil 83 dólares.

Cyber Attack saldrá desde el arrancadero número tres con Eduardo Nicasio en la rienda