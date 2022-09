Intenso cierre de temporada en Ruidoso Downs

Este fin de semana se cierra la temporada de carreras de caballos en vivo en el hipódromo Ruidoso Downs con el platillo fuerte siendo servido el lunes, cuando se corra el All American Futurity G1, con bolsa de 3 millones de dólares, para caballos dosañeros y una distancia de 440 yardas, mientras que el domingo se correrá el All American Derby G1, con bolsa de 808 mil 264 dólares, para tresañeros cuartos de milla.

Jes An Angel es el favorito 5-2 de la línea de la mañana para el All American Futurity. Hijo de Jess Zoomin y la yegua Ms Kates Angel, Jes An Angel es entrenado por Lance R. Moore y calificó con un tiempo de 21.257 segundos, el más rápido en las pruebas clasificatorias. Partirá desde la posición número ocho con la monta de Bryan Candanosa.

PUBLICIDAD

Doing Something Good es favorito 3-1 también para el All American Futurity y partirá del arrancadero número tres con Noé García Jr. en las riendas para el entrenador Fred Danley. Hijo de Big Daddy Cartel y la yegua Start Somethin Bad, Doin Something Good registró el sexto tiempo más rápido en las clasificatorias con 21.424 segundos.

El All American Futurity será la carrera número 11 del lunes y dará inicio aproximadamente a las 5:35 pm. La bolsa de esta carrera es la más grande entre las competencias de cuarto de milla en el mundo.

Para el domingo, el All American Derby será la carrera número 11 de ese día y empezará aproximadamente a las 4:42 pm.

A Pollitical Candy V, favorito 5-2 de la línea de la mañana para el All American Derby, saldrá desde la sexta posición con Juan Pulido en la monta para el entrenador Santos Carrizales Jr.

Hijo de Apollitical Jess y la yegua Rock Candy SA, A Pollitical Candy V ganó el mes pasado el Rainbow Derby en Ruidoso Downs.

También el domingo se correrá el All American Oaks para yeguas tresañeras con una bolsa de 460 mil 824 dólares en una distancia de 440 yardas.

La favorita 3-1 en la línea de la mañana es Kiss The Cartel, que es entrenada por Trey Wood y con la monta de Ricky Ramírez saldrá desde la posición número cinco. Hija de Kiss My Hocks y de la yegua A Snowy Cartel, Kiss The Cartel ganó el Rainbow Oaks y fue tercer lugar en el Ruidoso Derby este verano.

All American Futurity

Lunes 5 de septiembre

Hipódromo Ruidoso Downs

Caballos dosañeros

440 yardas

Bolsa: $3’000,000 dlls

Orden de salida

Caballo Jockey Entrenador Línea

1 Paige J. Torres C. Crawford 20-1

2 Curls Joyful Wagon F. Calderón J. Stinebaugh 15-1

3 Doing Something Good N. García F. Danley 3-1

4 Chasing Aj R. Vallejo M. Taylor 7-2

5 KJ Leader Ofthe Pack A. Ramos W. Giles 8-1

6 Hes Judgeandjury J. Flores M. Taylor 10-1

7 Orbyson A. Silva S. Carrizales 6-1

8 Jes An Angel B. Candosa L. Moore 5-2

9 Jp General E. Nicasio C. O’Dell 12-1

10 Sicario V J. Pulido S. Carrizales 20-1

All American Derby

Domingo 4 de septiembre

Hipódromo Ruidoso Downs

Caballos tresañeros

440 yardas

Bolsa: $808,264 dlls

Orden de salida

Caballo Jockey Entrenador Línea

1 Bomb Cyclone E. Nicasio C. O’Dell 3-1

2 Ht Double Jess L. Flores-García E. Valenzuela 20-1

3 Delight Us All J. Brooks C. Noel 10-1

4 Muy Peligrosito S. Becerra E. Valenzuela 4-1

5 Strong Soul O. Andrade T. Wood 20-1

6 A Pollitical Candy V J. Pulido S. Carrizales 5-2

7 Lethal Avenger N. García F. Danley 5-1

8 Apolitical Eyeopener B. Candanosa T. Wood 12-1

9 Whirlaway Wagon E. Ramírez M. Rodríguez 15-1

10 Fdd Scout R. Ramírez T. Wood 8-1