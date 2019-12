Intensidad y corazón al mil

Pundonor, coraje y gallardía son cualidades que Celeste Vidal no duda en poner al servicio del equipo Bravas de Juárez cada vez que está dentro del terreno de juego.

Estudiante destacada, con excelentes promedios en cada una de las instituciones en las que ha estado, la jugadora del conjunto juarense siempre busca la perfección en sus notas, la cancha no es la excepción.

Tercera de cuatro hijos, Celeste siempre ha estado abierta en aprenderle a quienes están por delante de ella, como también ofrecer el consejo pertinente a las que vienen detrás.

Tras cumplir con un primer torneo con Bravas de Juárez, la mediocampista fronteriza espera permanecer en el proyecto y buscar su consolidación en el grupo además del fortalecimiento del club juarense en la Liga MX femenil.





1. ¿Qué significa el futbol en tu vida?

R:“El futbol para mí es tener familia, tener amigos. Es el deporte en el que he decidido dejarlo todo”.

2. ¿Por qué decidiste ser jugadora profesional de futbol?

R: “Fue algo muy difícil en su momento, ya que no me decidía si quería ser jugadora profesional o jugar para una universidad. No quería limitarme y saber hasta dónde puedo llegar”.

3. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado el futbol?

R: “Ver a mi hermana seguir mis pasos y ver a mi mamá sentada en el estadio y que vean que todos sus esfuerzos no han sido en vano”.

4. ¿Quién ha sido tu inspiración en el futbol?

R: “Ha sido mi mamá desde hace mucho tiempo. Yo la vi jugar a ella y a los siete años comencé a jugar al lado de ella. Fue mi inspiración y la persona que más influyó para estar aquí”.

5. Si no hubiera sido el futbol, ¿qué otro deporte tu hubiera gustado practicar?

R: “Futbol americano y boxeo, son dos deportes que me llaman mucho la atención por la intensidad que se debe imprimir para llevarlos a un máximo nivel de competencia”.

6. ¿Qué riesgos ves en el futbol profesional femenil?

R: “No es como en otros deportes, pero igual es un deporte en el que el contacto es parte del mismo juego y se ha visto a lo largo de la historia a jugadores que han visto truncada su carrera por una fractura, por una seria lesión”.

7. ¿Qué has dejado de hacer para seguir el sueño de ser jugadora profesional?

R: “El tiempo ha sido el mayor sacrificio, tiempo con la familia, con amigos. Cuando jugué fuera de la ciudad me perdí muchas cosas, como ver crecer a mi hermana”.

8. ¿Qué te parece el nivel de competencia de la Liga MX femenil?

R: “Creo que es muy básico todavía, le falta crecer, entendiendo que va comenzando su desarrollo en México, pero aun así hay jugadoras de un excelente nivel que bien pudieran jugar en otro país”.

9. ¿Qué se debe hacer para que el futbol femenil crezca en México?

R: “Hay que pulir el talento individual y colectivo, para que se pueda estar en un determinado momento al mismo nivel de otros países, sin necesidad de estar tanto tiempo en una Liga”.

10. ¿Qué entrenador te ha marcado en el futbol?

R: “En nivel amateur fue sin duda mi mamá, ella fue la directora técnica más exigente con la que he estado y tuve que aguantar los regaños y gritos de alguien que busca la perfección en lo que hace”.

11. ¿Tienes amigas o amigos en el futbol?

R: “Las amistades más importantes en mi vida las he hecho en el campo, una de ellas es Karen Loya, quien me ha ayudado a saber que la amistad va más allá de la cancha y compartes lazos de amistad inquebrantables”.

12. ¿Qué papel tiene tu familia en tu trabajo?

R: “Es mi motor, porque hubo ocasiones en las que pensé que el futbol no era para mí, pero fueron ellos los que me dieron la fortaleza de resistir y seguir adelante, sobre todo cuando jugué fuera de casa”.

13. ¿Cuál ha sido la derrota más dolorosa que te ha tocado experimentar?

R: “Cuando perdimos con Pachuca, ese día salí llorando, vomitando, muy mal la verdad, porque me expulsaron y dejar a mis compañeras en inferioridad, me dejé llevar por mis emociones y terminé perjudicando a todo el equipo”.

14. ¿Cómo te sentiste en aquel primer triunfo de Bravas contra Pumas?

R: “Hubo muchos partidos que de alguna manera yo los vi como triunfos por el nivel de exigencia, pero cuando se gana es un sabor que hace que todo valga la pena, poder celebrar en casa es inigualable”.

15. ¿Qué tan complicado fue el cambio de futbolista amateur a profesional?

R: “Fue muy pesado porque venía de una rutina en la que jugaba todos los días, era muy ´cascarota’, y cuando me enfrenté a la rutina de los entrenamientos diarios para jugar sólo un día me costó bastante”.

16. ¿Cómo viviste tu permanencia con Rayadas de Monterrey?

R: “Duré seis meses sin estar registrada y obviamente sin poder jugar, fue puro entrenar y nunca tuve la oportunidad de desahogarme en un partido y fue muy frustrante estar bajo esa limitante”.

17. ¿Qué objetivos tienes en el futbol?

R: “Permanecer en el equipo de Bravas, cooperar para que este club juarense permanezca en Primera División con buenos resultados que nos permitan estar dentro de los primeros ocho equipos de la Liga”.

18. ¿Qué criticarías del futbol profesional?

R: “Comparando al femenil con el varonil, sin duda alguna es la paga. Nosotras como ellos dejamos todo por estar donde estamos y la diferencia de los sueldos entre unos y otras es abismal”.

19. ¿Cuáles son tus hobbies?

R: “Pasar el tiempo en familia, como poder ir ver a mi hermana jugar o estar en mi casa con la familia. Me gusta bailar, pero lo que más me llena es pasar el tiempo en familia”.

20. ¿Qué te gustaría hacer cuando te retires?

R: “Terminar mi carrera profesional, licenciatura de Contabilidad Fiscal y aprovechar mi tiempo como entrenar a niñas y trabajar en lo que me rindan cosas buenas para mi futuro”.

21. ¿Cómo te defines como persona?

“Soy una persona intensa, emocional, muy sentimental, que valora las cualidades humanas como la lealtad y honestidad. No falló y no me gusta que me fallen”.

22. ¿Te consideras una líder en el equipo de Bravas?

R: “Creo que mis compañeras sí pueden llegar a verme así por mi forma de ser, puedo ser muy expresiva a la hora de estar en el campo, lo que a algunas compañeras les puede molestar”.

23. ¿Cómo se dio tu paso de Rayadas a Bravas?

R: “La verdad es que yo estaba por firmar con Santos, ya había dejado Monterrey, cuando me hablaron de Juárez y no lo pensé mucho para decidir dónde quería estar; me ganó el querer”.

24. ¿Qué esperas del próximo torneo?

R: “Los objetivos que se quieren alcanzar dependerán en gran medida de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotras, de lo que ya estamos haciendo en la misma pretemporada. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para estar dentro de los primeros ocho equipos”.

25. ¿Qué consejo darías a las niños y niñas que quieren ser futbolista profesional?

R: “Que jamás renuncien a sus sueños, por más que las cosas o las personas se pongan en su contra, no duden de su talento y cualidades, que crean en ellos más que nadie y que se sientan orgullosos de dónde vienen”.