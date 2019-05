Intensa acción en la pista

Un total de 274 caballos dosañeros competirán hoy y mañana en las 28 pruebas para el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, cuya final está programada para el 9 de junio próximo en el hipódromo Ruidoso Downs.

Hoy se correrán 14 pruebas y mañana las otras 14 en una distancia de 350 yardas. El cartel forma parte de los festejos por el Memorial Day y que incluye las pruebas para el Ruidoso Derby que se corren este domingo, así como el Maiden Stakes, con bolsa de 116 mil 840 dólares que por primera vez se corre el lunes.

La primera posta para viernes y sábado será a las 12:00 pm.

Los caballos que registren los cinco tiempos más rápidos en cada día de pruebas calificarán a la final del Ruidoso Futurity, mientras que los siguientes cinco tiempos más rápidos de cada día podrán correr en el Ruidoso Juvenile, con bolsa de 100 mil dólares, que también se correrá el domingo 9 de junio.

Kj Mucho Macho Man y Doc Hockaday son de los caballos favoritos que estarán en las pruebas de hoy.

Kj Mucho Macho Man, propiedad de John y Kathy Lee con Rubén Mares, terminó en tercer lugar en el West Texas Futurity, Grado 2 con bolsa de 323 mil 571 dólares, en Sunland Park el pasado 5 de mayo.

Entrenado en Wes Giles, Kj Mucho Macho Man fue engendrado por el campeón del mundo Apollitical Jess y producido por la importante ganadora de stakes en Ruidoso Downs, Wild Six, ganadora del Rainbow Futurity 2007. Wild Six también fue entrenada por Giles.

Kj Mucho Macho Man correrá en la décima prueba del viernes desde la séptima posición con Adrián A. Ramos en la monta.

Doc Hockaday, de Tyler Graham y José Fabián Hernández, va en busca de su primera victoria, luego de terminar sexto detrás del prestigioso Trump My Record en el Sam Houston Futurity, Grado 2 en el Sam Houston Race Park de Houston, Texas.

Hijo del prometedor Kiss My Hocks, ganador del Ruidoso Futurity 2014, Doc Hockaday es entrenado por Bobby Martínez y será montado por Manuel Gutiérrez.

El potro saldrá desde el tercer puesto en la cuarta prueba de hoy.