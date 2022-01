Instygator gana el Campeonato en Sunland Park

El Paso— A pesar de que ganaba terreno en cada paso de su galope, el favorito Empressum no pudo alcanzar a Instygator, que se convirtió en el ganador del Campeonato en Sunland Park, G1, con bolsa de 350 mil dólares, y que se corrió este domingo en el hipódromo de Sunland Park, Nuevo México.

Fue la primera carrera de grado de caballos cuarto de milla que se disputa en ese estado, después de que el hipódromo estuvo cerrado por casi dos años.

En su primera salida desde que ganó el All American Derby, Grado 1, con bolsa de 929 mil 465 dólares el pasado 5 de septiembre en Ruidoso Downs, Instygator rápidamente tomó la delantera sobre Empressum y le sacó medio cuerpo de ventaja antes de derrotarlo apenas por un cuello.

Instygator había derrotado a Empressum en el All America Derby, y con esa victoria le quitó la oportunidad de ganar la triple corona para cuartos de milla cuatroañeros en el hipódromo Ruidoso Downs.

El ganador completó la clásica distancia de 440 yardas en 0:20.313 segundos, lo que equivale a un índice de velocidad de 105 sobre una buena superficie de carrera en Sunland Park.

El entrenador Santos Carrizales, Jr. nombró al jockey habitual Juan Pulido para montar al hijo de Ivory James para el propietario Barboza Racing Corp.

Criado en Texas por el campeón de carreras de la AQHA, Bobby D. Cox, salido de la yegua Eye Poppin, y éste producto de Mr Eye Opener, Instygator tiene ahora un récord de (12) 8-3-1, y los 182 mil dólares que se embolsó por su triunfo en el Campeonato elevan sus ganancias a un millón 450 mil 239 dólares.

Como dosañero, el caballo castrado fue subcampeón en no menos de tres carreras de Grado 1, que incluyeron All American Futurity (G1), Texas Classic Futurity (G1) y el Heritage Place Futurity (G1). En 2021 tuvo sólo cuatro salidas, ganó el All American Derby (G1) y fue segundo en el Heritage Place Derby (G2).

Apollitical Papa, hijo de Apollitical Jess, terminó en tercer lugar un cuerpo y tres cuartos detrás, para el entrenador Frend Dandley y con la monta de Noé García Jr.

Kj Frankie B, A Dangerous Flash y Don Chuy C completaron el orden de llegada. Relentlessly no compitió.