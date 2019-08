Insiste Nápoli por Lozano

Eindhoven, Holanda.- En Nápoli quieren al ‘Chucky’ hasta lesionado.

A pesar de que el futbolista mexicano no pudo terminar el encuentro entre el PSV y el ADO Den Haag, que los granjeros se llevaron 3-1, por una lesión en el pie derecho, su fichaje con el conjunto celeste sigue en pie y podría cerrarse en las últimas horas.

El ‘Chucky’ fue titular en el compromiso pero tuvo que dejar el campo al minuto 55 tras patear a un rival cuando buscaba rematar a gol. Su estratega Mark van Bommel lo retiró del cotejo y después señaló que su mal no pasará a mayores.

“Fue un golpe en el muslo derecho en el primer tiempo. El choque que sufrió con el defensa en la segunda mitad no tuvo nada que ver. No parece nada grave, no hay nada”, señaló el DT tras el duelo.

Medios italianos aseguraron que en este inicio de semana la directiva del Nápoli cerraría el fichaje pagando la cláusula de rescisión de 40 millones de euros por el futbolista mexicano que recibiría 3.5 mde por temporada.

Lozano tuvo que ver desde la banca la voltereta que labró el PSV, que comenzó perdiendo el partido al 33’ con un tanto de Tomás Necid, pero que emparejó pronto de la mano de Bruma 11 minutos después.

Dos minutos después de la salida del tricolor, Donyell Malen le dio la ventaja a los locales, mientras que en tiempo de compensación, Cody Gakpo, quien entró por el ‘Chucky’, puso cifras definitivas.

El mexicano Erick Gutiérrez fue titular y tuvo una buena actuación ayudando a los granjeros a colocarse con cuatro unidades en la Eredivisie.