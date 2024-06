Insiste Magnussen que Checo lo vio y no le dio el espacio

Montreal, Canadá.- El piloto de Haas, Kevin Magnussen, insiste en que Sergio Pérez no le dio espacio pese a que lo vio y que eso provocó el choque en el Gran Premio de Mónaco.

El danés contó que ha visto varias repeticiones del accidente en la primera vuelta de dicha carrera y establece que Checo lo vio y que no debió confiar en que el mexicano le daría el espacio.

"No veo a Checo como un conductor sucio ni nada parecido, pero me sorprendió que no me dejara el espacio. Claramente, simplemente me estaba empujando contra la pared para intimidarme y hacerme retroceder. Pero ciertamente esa no es la forma en que deberíamos competir", dijo Magnussen en Montreal.

"Lo he mirado muchas veces. Una cosa siempre es correcta cuando sucede, pero tu visión de lo que sucede a menudo cambia cuando lo ves desde afuera. Pero en este caso, no cambió tanto. Él me había visto y yo sabía que me había visto. Una cosa es que si no estás seguro de que te haya visto, entonces percibo que el riesgo es mayor.

"Si no estuviera seguro de que él me vio, probablemente simplemente habría retrocedido. Pero para mí estaba muy claro que él me había visto. Entonces pensé, está bien, va a dejar un ancho de auto. Confié en que él iba a hacer eso, en retrospectiva, no debería haber confiado en él. Pero eso no cambia el hecho de que no dejó un ancho de auto. Quizás con mi experiencia debería haber sabido que ciertos conductores no siempre dejan el ancho del coche. Siempre existe el riesgo de que no lo hagan".

Magnussen explicó que Checo realizó movimientos que le dan la seguridad que lo vio.

"Llegas a un punto en el que estás muy cerca de la pared y su rueda trasera se sale, por lo que quedas atrapado, porque si frenas en ese momento, él golpeará tu rueda delantera con la trasera. Hay un punto de no retorno y estás a su merced. Antes de eso, tenía plena confianza en que me había visto porque tan pronto como tuve ese impulso, se dirigió hacia la derecha para cubrirme.

"Se le puede ver la cabeza. Ya sabes, me ha visto, no hay duda. Puedo ir a mirar su tablero después y puedo ver que está mirando su espejo varias veces. Si no hubiera estado seguro de que me había visto, probablemente me habría echado atrás", indicó.