Inmortalizan a siete deportistas juarenses

Ciudad Juárez.- En una noche de gala y en una emotiva ceremonia, siete nuevos miembros fueron entronizados este domingo en el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

Los esposos Lorena Espinoza y Cosme Rodríguez, Mauro ‘Puños de Oro’ Lucero, Ricardo ‘Richi’ Rentería, Francisco ‘Rufo’ Torres, Francisco ‘Kukú’ Grajeda y Raymundo ‘Brujo’ Moreno forman parte desde esta noche del nicho de los inmortales junto a otros 250 entronizados.

“Estoy muy emocionada sinceramente, fue un momento muy emotivo y muy agradecida, me siento muy honrada y feliz de hacerlo junto con mis esposo y que mis hijos estén presentes es maravilloso” declaró Lorena Espinoza, exatleta de la UACJ.

“Muy contento y feliz de venir a esta celebración tan bonita. Me había tocado venir, pero como espectador, y ahora me tocó venir como protagonista de los inmortales y realmente estoy feliz”, compartió por su parte Cosme Rodríguez, actual entrenador del equipo de atletismo de la UACJ.

“Más que nada contento porque valió la pena toda una carrera y gracias a las personas que se tomaron la molestia de estar en mis peleas, por apoyarme, a toda mi familia que tuve siempre el respaldo de ella, a todas las personas que formaron parte de mi carrera”, fueron las palabras del ex boxeador Mauro ‘Puños de Oro’ Lucero, después de haber develado su placa y de haberse tomado la foto del recuerdo con el resto de los entronizados.

“Muy contento, muy feliz de haber sido entronizado en el 2022, yo creo que este logro se lo dedico a mis padres que están ya en el cielo, a mi familia que aquí está y a todos mis familiares que siempre me han apoyado, a mis entrenadores, mis amigos, mis compañeros de equipo y a toda la gente que siempre ha creído en mí”, dijo el ex beisbolista Ricardo Rentería.

“No fíjate, nunca pensé que pudiera tener los méritos, cuando yo entré a esto lo único que quería era disfrutar la disciplina, me gusta, todavía juego beisbol y, bueno, bien contento de haber logrado lo que he logrado y todavía sigo, no he terminado”, agregó el ex jugador de los Indios de Juárez y miembro del equipo que se coronó campeón del Estatal en el año 2000.

“Muy emocionada, muy agradecida en nombre mi esposo, nos sentimos muy orgullosos de su trayectoria deportiva y pues mi familia muy contenta con este reconocimiento que se le está haciendo”, comentó Marcelina Velasco Rentería, viuda del ex jugador y ex entrenador de basquetbol Francisco ‘Rufo’ Torres.

Ana Gabriela Grajeda, hija del ex beisbolista Francisco ‘Kukú’ Grajeda, dijo que ella y toda su familia estaban muy contentos por este reconocimiento.

“Por fin llegó el reconocimiento de mi padre y es muy bonito, es una emoción muy hermosa recibir este reconocimiento a su nombre y pues ver el apoyo de todos los familiares que vinieron a acompañarnos en esta entrega. Reconocido por fin, después de tanto tiempo, de tantos logros, pues que ya se haya reconocido y que vaya a estar aquí por mucho tiempo”, agregó Ana Gabriela.

“Muy contenta, muy orgullosa, recuerdo sus ganas de hacer algo en el boxeo, la pasión con la que hacía todo porque era lo suyo, yo creo que por esto le tocó estar aquí”, comentó Alma Leticia García, viuda de Raymundo ‘Brujo’ Moreno.

La ceremonia de entronización fue encabezada por Arturo Cruz Rojano, presidente del Salón de la Fama del Deportista Juarense. También estuvieron presentes Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte; Karla Escalante, regidora de deportes; Aimee O’Farril, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar; y Rocío Ramírez, titular de la dirección general de extensión y servicios estudiantiles de la UACJ.