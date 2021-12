Inicio soñado para México en basquetbol

Con el par de triunfos conseguidos sobre Puerto Rico y Estados Unidos, la Selección Mexicana de basquetbol está en gran posición para poder avanzar a la siguiente fase del clasificatorio para la Copa Mundial de Basquetbol FIBA 2023.

Fue la primera victoria de México sobre Estados Unidos desde el 28 de junio del 2018, cuando sacó un triunfo de 78-70, en el Gimnasio Juan de la Barrera de Ciudad de México, gracias a un gran primer cuarto de 31-10.

Ese triunfo llegó en un momento diferente, era casi el final de la primera ronda y México sólo había ganado un par de encuentros. Al final sólo le alcanzó para ser tercer lugar y llegó a la segunda ronda con dificultades para alcanzar una buena posición que le permitiera ir a la Copa del Mundo del 2019.

Pero además México se convirtió en apenas la tercera selección en ganarle en más de una ocasión a Estados Unidos en competencias FIBA oficiales, junto a Argentina y Francia. Otro logro de este lunes fue que México jamás le había anotado más de 80 puntos al equipo de ‘las barras y las estrellas’.

La siguiente ventana clasificatoria será en febrero del 2022, en Estados Unidos, todavía con sede por confirmar. Ahí México se medirá a Cuba y nuevamente al conjunto de ‘las barras y las estrellas’, para cerrar actividad de la primera ronda en julio, en Puerto Rico, donde México se medirá a Cuba y a los locales.

Tras ello, en noviembre, será el inicio de la segunda fase, donde los tres mejores de este grupo, así como los clasificados de otros sectores americanos, dirimirán los seis boletos a la Copa Mundial 2023, que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón. Los resultados de la primera ronda siguen contando para la segunda, por lo que es importante llegar con una marca ganadora.

“Lo que nos hace fuertes es el equipo, no dependemos de una persona y el trabajo se ha estado haciendo desde el verano pasado, no es de ahora. Vamos bien, ganarle a Estados Unidos no pasa todos los días, y la victoria sobre Puerto Rico es muy importante también, no hay que menospreciarla”, comentó tras el encuentro el entrenador del seleccionado mexicano, Omar Quintero.

Tome nota

México se convirtió en apenas la tercera selección en ganarle en más de una ocasión a Estados Unidos en competencias FIBA oficiales, junto a Argentina y Francia