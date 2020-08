Inician pruebas para el All American Futurity

Ruidoso Downs / Hollyn Bootie, ganadora del Zia Futurity el pasado 26 de julio

Un total de 313 caballos dosañeros cuartos de milla tomarán parte hoy y mañana en las pruebas para las 440 yardas del All American Futurity (G1), en el hipódromo Ruidoso Downs.

Se disputarán 16 pruebas hoy y otras 16 mañana, con la primera posta a partir de las 11 am en ambos días. Los cinco clasificados más rápidos de cada día se enfrentarán en la final del All American Futurity, con bolsa de 3 millones de dólares, el lunes 7 de septiembre, para celebrar el fin de semana del Día del Trabajo en EU.

Cuatro ganadores de carreras de Grado 1 —Whistle Stop Cafe, Shott Gun, Hollyn Bootie y Eye Work For You— se encuentran entre los 156 caballos inscritos para las eliminatorias de hoy. Whistle Stop Cafe, hija de Freighttrain B entrenada por Blane Wood para el propietario Whitmire Ranch, ganó sus cuatro aperturas, incluido el Rainbow Futurity, (G1) de 400 yardas y bolsa de 1 millón de dólares, en Ruidoso Downs el pasado 19 de julio. Suma ganancias por 470 mil 186 dólares.

Whistle Stop Cafe partirá desde la quinta posición en la carrera número 12 de hoy, con la monta de Ricky Ramírez.

Shott Gun es entrenado por Heath Taylor para el propietario Bobby D. Cox. Caballo castrado producto de Valiant Hero, Shott Gun ha ganado 356 mil 259 dólares en cuatro carreras, y sus dos victorias incluyen el Heritage Place Futurity, (G1) de 350 yardas y 826 md en bolsa, en Remington Park el pasado 30 de mayo.

Con Rodrigo Vallejo en la rienda, Shott Gun correrá en la quinta prueba de hoy desde posición número cinco.

Hollyn Bootie y Eye Work For You han ganado futurities restringidos. Una potranca criada en casa producto de Big Daddy Cartel entrenada por Blane Wood, Hollyn Bootie ganó el 26 de julio el Zia Futurity, (RG1) con bolsa de 353 mil dólares, para los criados en Nuevo México para los dueños Mark y Annette McCloy. Eye Work For You, caballo castrado hijo de Coronas Leaving You entrenado por Jaime Hernández para el propietario José E. Guzmán, viene de una campaña de primavera durante la cual ganó el 18 de abril el Remington Park Futurity, (RG1) de 330 yardas, para criados en Oklahoma.

Mañana correrán 157 caballos, encabezados por Cyber Monday, ganador de carrera de Grado 1. Fue adquirido por 140 md en una venta de Ruidoso en 2019, es un potro producto de Favorite Cartel entrenado por Sergio Ibarra para los propietarios LOS LLC y Abelardo F. Gallegos. Cyber Monday ha ganado tres de cuatro salidas, incluido el Ruidoso Futurity, (G1) de 350 yardas y bolsa de 1 mdd en junio, y suma ganancias acumuladas por 511 mil 441 dólares.

Cyber Monday fue sorteado para partir desde la quinta posición en la prueba número 11 de mañana con Sergio Becerra Jr. en la monta.

Misscandymountain, segundo lugar en el Ruidoso Futurity, e Instygator, tercer lugar en el Heritage Place Futurity (G1), también estarán en las pruebas del sábado.