Inician Dorados concentración

La Selección Chihuahua arrancará hoy miércoles con su concentración para encarar el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza 2019, que se desarrollará a partir del próximo domingo 27 del mes en curso en San Luis Río Colorado, Sonora.

El combinado chihuahuense terminó ubicado en el Grupo A de este torneo junto con uno de los dos equipos anfitriones, Sonora ‘A’, además de Coahuila, Baja California Sur, Veracruz y Aguascalientes.

Será en la capital del estado donde el equipo de Chihuahua se reunirá por primera vez e iniciará con su concentración en el estadio Manuel L. Almanza y el próximo viernes partirá a la ciudad sede de la competencia.

“Me siento bien, no he parado, he continuado con mis ejercicios y he estado jugando la liga invernal, he estado agarrando turnos al bat. Mentalmente también estoy bien, listo”, comentó el pelotero Yahir Gurrola, uno de los siete jugadores de los Indios de Juárez que fue seleccionado.

El toletero fronterizo ha participado en la temporada de invierno de la Liga Paso del Norte con el equipo de Brujos, que el pasado fin de semana se enfrentó a los Amigos de Kenneth, en Nuevo Casas Grandes.

“La semana pasada fuimos a Casas Grandes y nos tocó enfrentarnos con buenos pitchers y me sentí bien, eso da confianza para ir al nacional”, detalló el jardinero.

‘El Juez’ Gurrola recalcó la capacidad que posee cada uno de los beisbolistas que conforman esta selección, algo que podría acercarlos a conseguir el objetivo y superar la fase de grupos sin problema.

“Sé que hay mucho talento aquí en Chihuahua, en el estatal, somos los mejores. Obviamente queremos el campeonato y tenemos talento para lograr eso”, externó.

Serán 13 equipos los que disputarán este Campeonato Nacional.

Además de los seis que integran el Grupo A, en el B estarán Sonora ‘B’, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Durango y Ciudad de México.

Chihuahua buscará conseguir su banderín 27 en la historia de campeonatos nacionales, el último que consiguió fue en 2017 luego de derrotar en la final a Coahuila; el año anterior terminó como subcampeón al perder ante Baja California en la final.