Inicia lucha por los playoffs

Associated Press



Miami—Golden State es el favorito para ganar de nuevo el título, por cuarta vez en cinco años.

Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, Oklahoma City y Denver pueden cancelar sus planes de vacaciones para mediados de abril si fueron lo suficientemente tontos para haber hecho esto.

A LeBron James y Dwyane Wade les espera mucho trabajo.

El receso por el Juego de Estrellas termina el jueves, cuando a la mayoría de los clubes les queda cerca de un tercio de la temporada, y eso quiere decir que la competencia por los playoffs se pone en serio. Todavía nadie ha asegurado oficialmente un lugar, aunque tendrían que pasar muchas situaciones extraordinarias y poco probables para que los actuales equipos en la delantera de las Conferencias del Oeste y Este no lleguen a la postemporada.

“Cada año trae nuevos desafíos, circunstancias diferentes”, dijo el armador de Golden State Stephen Curry. “Estamos motivados. Entendemos lo que está en juego”.

James ha llegado a la final de la NBA en las últimas ocho postemporadas, todas con equipos del Este cuatro con Miami y cuatro con Cleveland. Su equipo actual, los Lakers de Los Ángeles, está en el décimo lugar en el Oeste, tres partidos detrás de los Clippers, peleando por el último pase a los playoffs.

Sin falta, James ha estado presente en la postemporada en las últimas 13 temporadas.

“Espero más que nada que todos nos recuperemos”, dijo el presidente de los Lakers Magic Johnson. “Esta ha sido una de las peores temporadas en las que he estado con los Lakers en cuanto a lesiones se refiere. Cuando estuvimos saludables, estuvimos cuartos. Ahora estamos en el décimo. Pero cuando tienes a LeBron James todo es posible”.

El Heat de Miami es parte de un grupo de seis equipos que pelean por tres lugares en el Este, y Wade espera pasar a la postemporada en su 16ta y última temporada. El presidente del Heat Pat Riley dijo que cree que la manera cómo el Heat terminó previo al Juego de Estrellas con una marca de 2-3 fuera de casa es una buena señal.

“Parece como si aquí algo faltara”, dijo Riley.

Sacramento está metido en la pelea para pasar a los playoffs y poner fin la sequía actual más larga de la NBA. Los Kings no se clasifican a la postemporada desde 2006. La sequía de Phoenix sumará nueve temporadas consecutivas, pero Orlando que actualmente tiene la tercera sequía más larga (seis temporadas) ganó cinco partidos en fila antes del descanso y está prendido en la puja del Este.



LEBRON Y MICHAEL

LeBron James finalmente rebasará a Michael Jordan.

En anotación, al menos.

Aunque el debate no cesará nunca sobre quién es el mejor, James pronto tendrá más puntos anotados que Jordan. Le faltan 211 para dejar atrás a Jordan (32.292) por el cuarto sitio histórico en la NBA. Cuando llegue ahí, cada uno de los cuatro peldaños estará ocupado por actuales o ex jugadores de los Lakers: el número uno Kareem Abdul-Jabbar (38.392), el dos Karl Malone (36.928), el tres Kobe Bryant (33.643) y James.





ANOTACIÓN

A menos que se produzca un cambio drástico del estilo de juego en los próximos dos meses, algo que no va a suceder, la liga acabará con su promedio de anotación más alto en 30 años.

Los equipos promedian 110.7 puntos y 100 posesiones por partido esta temporada, el nivel más alto desde 1984-85 (110.8 puntos por partido) y en posesiones desde 1988-89 (100.6 por partido).

Todos los 30 equipos pueden acaban con un promedio de al menos 100 puntos por partido esta temporada. La última vez que ello pasó fue en 1986-87, cuando la NBA tenía 23 franquicias.



TRIPLES

También se anticipan records de triples embocados e intentos. Es como un disco rayado. Esta será la séptima campaña seguida en el que ambas marcadas serán establecidas.

James Harden (Houston) podrían quebrar el récord de triples en una sola campaña. Lleva 274 (que sería el quinto mayor total en una campaña), con el ritmo para llegar a 401 si juega en los últimos 25 duelos de los Rockets. Curry es el dueño de la marca con los 402 que acertó en 2015-16.