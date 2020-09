Inicia la Semana 3 de NFL con ‘Fitzmagic vs Minshew Mania’

Associated Press Associated Press

Jacksonville, Florida— En horario de máxima audiencia está ‘Fitzmagic’ con su barba por un lado, ‘Minshew Mania’ con su bigote por el otro. Quizás el perdedor debería tener que afeitarse.

El vello facial del mariscal de campo seguramente estará al frente y al centro cuando los Jacksonville Jaguars (1-1) reciban a los Miami Delfines (0-2) el jueves por la noche.

Ambos mariscales de campo lucieron bien en pérdidas cercanas la semana pasada. Minshew lanzó tres pases de TD por tercer juego consecutivo, pero tuvo dos intercepciones un tanto fluidas en la derrota 33-30 en Tennessee.

Fitzpatrick lanzó para 328 yardas y dos touchdowns en la derrota 31-28 ante Buffalo. Puso a los Delfines por delante en el último cuarto antes de que Josh Allen reuniera a los Bills contra la defensiva de Miami.

Fitzpatrick ha ganado sus últimas cuatro aperturas contra Jacksonville, cada una con un equipo diferente. Venció a los Jags con los New York Jets en 2015, con Houston en 2014, con Tennessee en 2013 y con Buffalo en 2012.

Es parte de uno de los equipos más jóvenes de la NFL este año y se enfrentará a otro lleno de jugadores de primer y segundo año, liderado por Minshew.

“No lo he visto jugar mucho, pero las pocas veces que lo he hecho, me gusta verlo”, dijo Fitzpatrick. “Disfruto de su estilo de juego. Parece que se está divirtiendo. No es fácil jugar como mariscal de campo en esta liga. No es fácil jugar como un mariscal de campo joven. Ya ha tenido mucho éxito.

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Es un tipo con el que no creo haber jugado contra él, así que estoy emocionado de verlo jugar y ver cómo lo hace”.

Después de que Fitzpatrick lideró a los Delfines en carreras terrestres el año pasado, el equipo adquirió a los corredores veteranos Matt Breida y Jordan Howard para mejorar el juego terrestre. A lo largo de dos semanas, se han combinado para solo 70 yardas por tierra en 25 acarreos, un promedio de 2.8 por acarreo.

Myles Gaskin, selección de séptima ronda en 2019, lidera a Miami con 86 yardas por tierra.

“Solo hay una pelota de fútbol”, dijo el coordinador ofensivo Chan Gailey. “A nadie le alcanza nunca. Cuando tienes buenos corredores, no todo el mundo puede tocarlo tanto como quisiera”.