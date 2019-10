Inicia la pelea

Atlanta–Los principales bateadores de los Bravos dicen estar listos para la postemporada.

Freddie Freeman y el venezolano Ronald Acuña Jr., dos hombres clave en la alineación de Atlanta que sufrieron lesiones hacia el final de la temporada, afirmaron que están sanos para la Serie Divisional contra los Cardenales de San Luis.

El estado de salud de Acuña era la mayor preocupación para el primer encuentro de la serie, el jueves. El jardinero de 21 años no ha jugado desde el 24 de septiembre debido a rigidez en la parte izquierda de la cadera.

La lesión puso fin a su búsqueda de una inusitada campaña de 40-40. Concluyó con 41 jonrones y 37 bases robadas.

Acuña y Freeman tomaron parte el martes de un juego simulado.

El venezolano aseguró que se siente “realmente bien” y espera jugar con el “mismo entusiasmo y energía”.

Freeman ha presentado astillas óseas en su codo derecho y en algún momento del mes anterior no podía estirar el brazo. Regresó para la serie final de la campaña regular, en casa de los Mets de Nueva York.

Señaló que tuvo una recurrencia del dolor mientras estuvo en Nueva York, pero permanece optimista porque no se ha sentido incómodo durante tres días consecutivos de entrenamientos y tratamientos en Atlanta.

Los Cardenales también llegan a los playoffs con noticias alentadoras sobre otras lesiones. El manager Mike Shildt dijo que el segunda base Kolten Wong, quien se perdió dos semanas por una lesión en la pantorrilla, será titular en el primer juego.

El zurdo de Atlanta, Dallas Keuchel (8-8, 3.75) enfrentará al derecho de San Luis, Miles Mikolas (9-14, 4.16) en el primer encuentro de la serie al mejor de cinco duelos.

Keuchel, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2015, firmó un contrato de un año con Atlanta el 7 de junio. Tiene marca de 4-2 y efectividad de 3.31 en 10 partidos de postemporada, incluidas nueve aperturas, con Houston.

Mikolas hará su primera apertura en postemporada. Consideró esta apertura “sólo como otro día en el parque de pelota, simplemente otro día de trabajo”.



Los Dodgers llegan

a Washington

La rotación de los Dodgers incluye al indiscutible pitcher más grande de su generación en Clayton Kershaw y al potencial ganador del Cy Young, Hyun-Jin Ryu, pero será el precoz Mark Buehler, lanzador derecho con una recta electrizante, quien comenzará la marcha de la novena hacia otra Serie Mundial.

Buehler será el abridor el jueves en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Nacionales de Washington, que enviarán a la loma a Patrick Corbin. El primer lanzamiento está programado a las 6:37 p.m.

Buehler, de 25 años, emergió como novato la temporada pasada al ganar el juego 163 ante los Colorado Rockies y desempeñarse bien en el Juego 7 de la Serie de Campeonato ante los Milwaukee Brewers.

En 2019, el lanzador terminó con marca de 14-4 y efectividad de 3.26 en 182 entradas y un tercio de trabajo en las que ponchó a 215 bateadores y caminó sólo a 37. Buehler tuvo sus momentos complicados, pero, regularmente fue dominante al registrar dos juegos completos con 15 o más chocolates.

Buehler tuvo efectividad de 2.92 en dos salidas ante los Nationals en 2019.