Inicia el Seminario de Alto Rendimiento de Carlos Rubén Navarro

Un deseo grande de querer cumplir sus sueños, apoyado siempre por sus padres, e inspirado por los taekwondoines que él admiraba de niño, además de saber enfrentar y superar los obstáculos que se presentaron, fueron algunos de los factores que el juarense Carlos Navarro supo conjuntar desde entonces para llegar a ser el número uno a nivel mundial en el taekwondo.

Este sábado y domingo, toda la experiencia acumulada en más de 20 años de carreras, la compartirá con más de 200 niños y jóvenes que practican este deporte a través del Seminario de Alto Rendimiento que tendrá por sede el Gimnasio Adaptado Benito Juárez, ubicado en el Parque Central Oriente.

Navarro reconoce que hoy él es la inspiración de muchos niños y jóvenes que tienen los mismo sueños que él tuvo de pequeño, y en estos dos días los quiere animar a que no dejen de soñar e impulsar para que trabajen por cumplir esos sueños.

“Me acuerdo cuando estaba pequeño la motivación… los atletas que estaban en ese entonces eran Óscar Salazar, Iridia Salazar. Me acuerdo que en el 2004 hubo un evento aquí en Juárez, ellos vinieron y me saqué una foto con ellos en el Gimnasio de la UACJ, entonces ellos eran los referentes de ese entonces, yo me tomé una foto con ellos y curiosamente años después el profesor Óscar Salazar fue uno de mis entrenadores en la Selección Nacional”, compartió Navarro este viernes en conferencia de prensa.

“Entonces, sí fue de gran motivación para mí el convivir con atletas como Óscar, como Iridia, porque me ayudó, porque dije yo pues yo también quiero ser como ellos algún día”, añadió el juarense.

Con un extenso currículum de logros, que incluye títulos mundiales, Navarro considera que todavía le falta tener en sus manos una medalla olímpica.

“Obviamente si me preguntas, pues faltan muchas cosas, el sueño de cada atleta es culminar su carrera con las medallas importantes, las medallas de campeonatos del mundo, de Juegos Olímpicos. Claro que sí me preguntas a mí, obviamente faltaría esa medalla en mi currículum de unos Juegos Olímpicos, que me quedé rozando en Río de Janeiro.”

Convocado a la Selección Mexicana a los 13 años y ganador a esa edad de una medalla de oro en el Mundial Juvenil que por primera vez se llevó a cabo en México (Tijuana), Navarro decidió salir de su casa y de su ciudad para perseguir sus sueños, sin embargo estar lejos de la familia no fue nada fácil e incluso le costó lágrimas.

“Sumamente difícil, imagínese de 13 años, yo me acuerdo que lloraba todas las noches. Había un closet ahí en la Conade, en la Ciudad de México, un closet gigante y como yo estaba chiquito me acuerdo que abría ese closet y me metía ahí y empezaba a llorar porque extrañaba a mis papás. Pero yo estaba dispuesto a todo por ese sueño que yo tenía de sobresalir en el deporte, eso yo lo tenía siempre claro”, remarcó Navarro.