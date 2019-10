Inicia Djokovic participación en Japón con derrota en dobles

Tokio.- El serbio Novak Djokovic tuvo un inicio titubeante en el Abierto de Japón en su regreso de una lesión de hombro izquierdo, con una derrota en la primera ronda en dobles.

Pero para el actual número uno del mundo, que participa en este torneo por primera vez, el resultado era menos importante que el hecho de salir ileso del encuentro.

Djokovic no había competido desde que abandonó su duelo con Stan Wawrinka en la cuarta ronda del U.S. Open por la lesión, cuando el suizo iba arriba 6-4, 7-5, 2-1.

La dupla, cuarta preclasificada conformada por el brasileño Bruno Soares y el croata Mate Pavic venció 6-2, 4-6, 10-4 a un Djokovic fuera de forma y a su compatriota Filip Krajinovic bajo un calor abrasante en la cancha Coliseo del renovado centro Ariake Tennis Forest Park. El recinto será sede del tenis para los Juegos Olímpicos del próximo año.

“Una de las razones para jugar en dobles era que yo quería ver cómo sentía el hombro durante un partido”, explicó Djokovic. “Obviamente, en dobles es muy diferente que en sencillos, pero sigue siendo un partido oficial –uno se sigue sintiendo nervioso y debe dar batalla en la cancha”.

Djokovic inicia su participación en sencillos hoy ante el australiano Alexei Popyrin y, de tener éxito, se medirá con el local Go Soeda en la segunda ronda. Soeda, 133ro del mundo, sorprendió a Jan-Lennard Struff con un triunfo de 4-6, 7-6 (4), 6-3.