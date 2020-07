Inicia cuenta regresiva para ‘Locos’

Archivo / El Diario de El Paso

El Paso Locomotive está a cuatro días de reiniciar la temporada 2020 del Campeonato de la United Soccer League, cuatro meses después de que fue puesta en pausa.

Cabe recordar que el partido del sábado será el segundo de los paseños, pues el 6 de marzo visitaron al Orange County en lo que fue el juego inaugural de su segundo año en esta liga.

En aquella ocasión los ‘Locos’ regresaron a casa con un empate a cero goles, es decir, tienen ya un punto en el presente torneo, que los coloca en el segundo lugar del Grupo C, debajo de Colorado Springs que tiene tres unidades, y arriba de New Mexico United y Real Monarchs que no suman puntos luego de haber perdido en la primera jornada.

New Mexico United perdió 1-0 en la capital de Texas con los Austin Bolds. Colorado Springs Switchbacks mostró una cara muy diferente a la que se le vio la temporada anterior y en calidad de visitante vencieron 2-1 a OKC Energy. En 2019 Colorado ganó solamente siete partidos, a cambio de 21 derrotas y seis empates.

En los últimos cinco partidos de la temporada regular del año pasado, los ‘Locos’ terminaron con dos victorias, dos empates y una derrota; avanzaron a los playoffs en el sexto lugar general. En la postemporada la oncena fronteriza llegó hasta la final de la Conferencia Oeste, donde fueron derrotados por Real Monarchs 2-1, en tiempo extra.

El equipo de Salt Lake City terminó el torneo regular 2019 en el cuarto lugar, luego de tener un impresionante cierre en los últimos cinco partidos con cuatro victorias y un empate, mientras que NM United cerró la temporada regular con tres empates, una derrota y una victoria, y ocupó el décimo lugar general y último que daba un boleto a los playoffs.

Con la reanudación de la temporada 2020 recortada, los equipos de las dos conferencias que integran el Campeonato de la USL fueron divididos en ocho grupos, algunos de cuatro y otros de cinco. Es decir que este año no habrá una tabla general para definir a quienes califiquen a playoffs, sino que serán los dos primeros lugares de cada grupo.

La máquina fronteriza quedó ubicada en un grupo de cuatro, por lo que jugará cuatro partidos contra cada uno de los otros tres integrantes de su sector, y tres contra equipos de otro grupo. Este sábado será el primero de esos tres juegos cuando enfrente a los Toros de Rio Grande Valley.