Inicia con empate Wolverhampton

Ciudad de México.- El Wolverhampton sacó un empate sin goles de la cancha del Leicester y a pesar de que se fueron en blanco, quedaron conformes con el marcador, pues los Foxes mantuvieron el dominio la mayor parte del partido.

Raúl Jiménez jugó los 90 minutos y en esta primera jornada se fue en blanco, pese a que el técnico Nuno Espirito Santo intentó que el delantero mexicano jugara con Diego Jota y Patrick Cutrone, quien entró al 76’.

Luego de un inicio incierto donde los Foxes tomaron el control, los Wolves enderezaron las acciones para nivelar el encuentro, retrasando líneas para no dejar pasar nada en la primera parte.

Jiménez tuvo dos oportunidades, pero no pudo abrir el marcador en la primera parte, pues la marca que le puso el conjunto local no lo dejó accionar con comodidad.

Al minuto 51 los Wolves se habían adelantado con un gol de Leander Dendoncker, pero el tanto fue anulado por el VAR, luego de señalar una mano previa de Boly.

El Leicester puso en juego a su ofensiva, pero el portero Rui Patricio estuvo atento y no dejó pasar más.

Jiménez todavía tuvo una última oportunidad al 84’, pero su disparo salió con poca potencia.

Los Wolves recibirán el lunes 19 al Manchester United.



Luce el United y golea al Chelsea

Manchester United goleó 4-0 al Chelsea el domingo y arruinó el debut de Frank Lampard como entrenador en la Liga Premier inglesa en el arranque de la temporada.

Marcus Rashford marcó un doblete, Anthony Martial consiguió otra anotación y el suplente Daniel James completó la goliza en su debut.