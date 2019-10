Inicia andar en NCAA

La basquetbolista juarense Katia Gallegos está por iniciar su primera temporada dentro de la NCAA, con las Mineras de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP); hoy su equipo comienza la pretemporada.

Las Mineras reciben, en el Don Haskins Center, a la Universidad Eastern New Mexico, a las 13:00 horas.

La escolta originaria de esta ciudad, firmó su carta compromiso con UTEP en diciembre, mientras aún militaba en la preparatoria Franklin, en El Paso, donde destacó y logró números realmente importantes.

En su último año con Franklin promedió 21.1 puntos, 6.4 rebotes, 4.1 asistencias y 3.1 robos por juego.

Con su esfuerzo en la duela, contribuyó a que Franklin High School terminara la temporada con marca de 27-6 en ganados y perdidos y se metiera hasta los cuartos de final en la etapa regional.

La chihuahuense ha sido parte de selecciones nacionales de categorías pequeñas (Sub-16, Sub-17 y Sub-18), y ha participado con ellas en campeonatos Centrobasket y FIBA Américas.

Como jugadora, Katia puede desempeñarse como escolta, pero también como base armadora e incluso como alera, aunque no es probable que juegue en esta última posición en la NCAA.

Tiene buen manejo de balón y un efectivo disparo de media distancia, también puede ser una amenaza desde la larga distancia.

Tras otro partido de exhibición, el sábado 2 de noviembre ante la Universidad St. Mary’s (Texas), la temporada regular para Katia y las Mineras inicia el 9 de noviembre, cuando reciban en El Paso, Texas a la Universidad de Calfornia-Riverside.

Su primer partido como visitante será el próximo 13 de noviembre, en la primera de dos ediciones de la “Batalla de la I-10” contra las Aggies de New Mexico State.

Las Mineras se encuentran en la Conferencia USA, en la cual el año pasado finalizaron en el undécimo puesto con marca de 9-22 y de 5-11 dentro de su conferencia. Rice terminó como líder invicto dentro de la C-USA, con marca de 16-0.

Sus partidos dentro de la conferencia empezarán hasta el 2 de enero. El primero es en casa frente a las Panteras de la Universidad Internacional de Florida (FIU).