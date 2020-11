Ingresará Bobby Cox Salón de la Fama

Cortesía

Bobby Cox, criador del Whistle Stop Café, ganadora del All American Futurity este año en Ruidoso Downs, será entronizado en el Salón de la Fama Texas Cowboy como parte de la Clase 2021. Cox también crio a Instygator y Jetzz, segundo y cuarto lugar respectivamente del All American Futurity, G1 con bolsa de 3 millones de dólares, en septiembre pasado.

Entre los caballos que ha criado también están el campeón Brimmerton y el castrado Dont Let Down, ambos ganadores del All American Derby (G1) en Ruidoso Downs.

En el mundo de las carreras de cuartos de milla, el de Bobby Cox es un nombre familiar. El residente de Fort Worth, Texas, ha corrido y ganado con cuartos de milla desde la década de 1970.

Actualmente, miembro de los Salones de la Fama de American Quarter Horse y del Texas Horse Racing, Cox ha agregado otra pluma a su sombrero con la inducción al Salón de la Fama Texas Cowboy el próximo año.

Cox es el tercer criador líder de todos los tiempos de carreras de cuartos de milla y ha criado más de 60 caballos ganadores de stakes. Desde el 2000, Cox ha sumado ganancias por más de 10 millones de dólares como propietario de caballos de carreras, según Equibase.

En 2004, Cox fue nombrado propietario campeón de la Asociación Americana de Caballos Cuartos de Milla (AQHA, por sus siglas en inglés) y criador campeón de la AQHA en 2016 y 2017. En 2010, la Asociación de Caballos Cuarto de Milla de Texas lo nombró el ‘criador acreditado de Texas del año’ por las actuaciones de sus caballos durante el 2009. Entre sus prestigiosos caballos se encuentran el campeón Brimmerton y el castrado Dont Let Down, ambos ganadores del All American Derby (G1).

También crio a los finalistas del primero, segundo y cuarto lugar en el All American Futurity 2020. Whistle Stop Cafe ($ 1,974,986); Instygator (579,041 dólares), y Jettz (370 mil 024 dólares).

Cox es un veterano de la Marina y un hombre de negocios consumado, que posee marcas conocidas como Taco Villa y Rosa’s Café & Tortilla Factory, con más de 50 ubicaciones en Texas y los estados circundantes.