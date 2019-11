Informe detalla encubrimiento ruso en dopaje olímpico

Los rusos se estaban quedando sin tiempo. Expertos de la Agencia Mundial Antidopaje iban rumbo a Moscú a recibir finalmente toda la información que habían buscado durante dos años.

En vez de alistarse para entregarla, las autoridades rusas se mantuvieron ocupadas todo el tiempo para cambiar, borrar y manipular datos constantemente. Los detalles del complot aparecen por todo un informe confidencial de 89 páginas de la AMA, obtenido por The Associated Press.

Uno de los proyectos más desfachatados, dice el reporte, consistió en reescribir memorandos para hacer como si el informante que expuso el complot estuviera propiciando el fraude de dopaje ruso para llenarse los bolsillos. Los memos reescritos tenían también el objetivo de eliminar cualquier registro acerca de que uno de los testigos clave de la defensa de Rusia en el caso hubiera hecho algo malo.

“Trata todos los archivos de la misma manera, y puedes llevarte tu Bono a casa”, dice uno de los mensajes alterados, que el denunciante Grigory Rodchenkov supuestamente envió a otro trabajador, Timofey Sobolevsky, en el laboratorio antidopaje de Moscú, ahora hundido en el descrédito.

De hecho, los mensajes originales fueron enviados a Sobolevsky de parte de un testigo clave ruso y participante del complot, Evgeny Kudryavtsev. Estos mensajes sólo decían, ‘OK’, y ‘Tim, pronto entregaremos esto’.

Kudryavstev ha tachado de mentiroso a Rodchenkov, quien se encuentra oculto en Estados Unidos. Rodchenkov no fue parte de la comunicación original.

El mensaje alterado fue una de miles de manipulaciones fraguadas mucho después de que Rusia aceptó entregar la información en su forma original. De hecho, Rusia alteró archivos hasta el 16 de enero del 2019, cuando el equipo de la AMA ya estaba en el edificio, a un día de irse de Rusia con los datos alterados.

Los detalles del engaño, calificados por investigadores de la AMA como una evidencia contundente en el caso de manipulación rusa, están incluidos en el informe, que detalla la manera como Rusia alteró la información que debía usarse para sustentar los casos de dopaje derivados de su sistema operado por el Estado para obtener medallas olímpicas.