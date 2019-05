Inesperada plata

Una medalla de plata fue la conquista del judoca juarense Miguel Ángel Corral en la Universiada Nacional ‘UADY 2019’, que ayudó para que la UACJ finalizara dentro del ‘top ten’ con una cosecha de 24 metales.

“La verdad que personalmente no me lo esperaba; esta medalla de plata es el mejor resultado que he obtenido en una Universiada Nacional; el año pasado perdí en mi primer combate, pero en esta edición fui por todo y estoy muy satisfecho y contento por lo que logré para mi universidad”, comentó el judoca de 19 años.

Corral Campos se agenció el metal a segundo lugar dentro de la categoría 55 kilogramos.

“No fui con muchas expectativas, obviamente le echamos muchas ganas, siempre el objetivo es ganar, pero reconocemos que también el rival cuenta, que al igual que uno también se prepara y por eso no se debe cantar victoria antes de tiempo”, mencionó Miguel Ángel.

Este conjunto fronterizo, dirigido por el profesor Leonardo Avelle, viajó al clasificatorio que se realizó en la Universidad Autónoma de Sinaloa con una selección integrada por 19 judocas de los cuales 16 obtuvieron su pase a la competencia nacional que tuvo como sede la ciudad de Mérida.

“Las virtudes que yo destaco y sobre las que se pudo conseguir esta medalla fue el trabajo, la disciplina y la constancia; aquí quedaron plasmadas todas las jornadas de entrenamiento”, dijo el artemarcialista.

El año pasado, dentro de la Universiada Nacional, que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, el grupo de judo de la UACJ obtuvo la medalla de bronce en equipo mixto y una más en modalidad individual.

“Se puede decir que soy muy novato en la disciplina, apenas tengo dos años, pero ha sido muy significativo el apoyo de todos mis compañeros que conforman el equipo de judo y del entrenador”, señaló y aseguró que seguirá en la búsqueda de otorgarle la medalla de oro a la UACJ.