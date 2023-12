Indomables reciben a las Tapatías

Con la incorporación de la juarense Paola Rivera, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, las Indomables de Ciudad Juárez buscarán mantener el invicto en la Liga Mexicana de Voleibol Femenil, cuando hoy domingo reciban a uno de los equipos con etiqueta de favorito, Tapatías de Guadalajara, a partir de las 12:00 del mediodía en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu.

El equipo juarense llega a este duelo con una marca de 4-0, con un solo set perdido, lo que ocurrió en el segundo juego de la temporada ante Virtus Guanajuato. Por su parte, las Tapatías llegan con dos victorias y una derrota en su haber.

“La verdad es que siento que es un proyecto que desde el inicio fue muy bonito, la mayoría somos de aquí de Juárez y pues ir 4-0 está increíble; es lo que se esperaba por el proyecto que es, las jugadoras que somos, entonces muy contentas”, declaró Paola Rivera.

La voleibolista fronteriza de 24 años de edad señaló que la experiencia con que cuentan las Indomables en algunas de sus jugadoras es lo que las mantiene firmes y con los pies en la tierra para no sentir que ya tienen la liga en la bolsa por el buen inicio que han tenido.

“Sí, la verdad es que todos los equipos ahorita son difíciles, todas tienen muchos fichajes de buena experiencia y pues nosotros también”.

–En lo personal, ¿cómo te has sentido con las Indomables?

“Bien, son mis primeros entrenamientos, no he tenido la oportunidad de jugar, pero bien, la verdad es que el tiempo que las he acompañado en los entrenamientos es para mí un fogueo muy padre… yo que soy una jugadora activa jugar con jugadoras más experimentadas y más grandes, la verdad es que está muy padre la conexión que hay de la juventud y las no tan jóvenes, las de experiencia, pero está muy padre”, respondió Rivera, quien del 2016 al 2020 jugó en Liga Mexicana con el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua.

–¿Qué te ha parecido hasta el momento la Liga en general?

“La verdad es que en lo personal la Liga a mí me ha gustado mucho, son retos muy padres, se siente muy diferente, son todas las edades y pues ves mucha gente con mucha experiencia y pues está padre como medirte al nivel de la República, no sólo en nivel competitivo universitario, que es lo que yo juego. Entonces la Liga me amplía al panorama de lo que son las jugadoras experimentadas”.

Paola inició en este deporte a los cinco años de edad con el ahora entrenador de las Indomables, Juan Martínez, y lo hizo para seguir los pasos de su hermana mayor Grecia, que también forma parte de la escuadra fronteriza.

“Empecé a jugar con el profe Juan Martínez, él fue el que me enseñó de chiquitita, desde los cinco años. Fui a los seis años a mi primer Nacional con niñas de nueve y diez años, y mis inicios fueron justo por mi hermana Grecia, que está aquí atrás de mí, que ahorita estamos compartiendo cancha y esperamos que sea algo grato para mi familia”, dijo Paola, quien es egresada de la licenciatura de Administración Financiera por el ITESM Campus Chihuahua y actualmente cursa la maestría en Tecnología de la Información en la misma institución.

Conózcala

Nombre: Paola Rivera

Fecha de nac.: 22 de mayo de 1999

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 65 kg

Para hoy

Indomables vs Tapatías

LMV Femenil

Jornada 5 - Temporada 2023-24

12:00 pm

Gimnasio Municipal Bertha Chiu