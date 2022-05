Inditas aceptan el reto

Con un equipo novato, pero con las jugadoras listas para entrar en acción, así encararán las Inditas de la UACJ la primera fase del futbol bardas de la Universiada Nacional, que para ellas empieza este viernes con su primer duelo ante las Borregas del ITESM en las canchas del Complejo Universitario.

“Mira, el equipo físicamente se ve muy bien, es novato, la mayoría de las chavas no tienen experiencia en Universiada Nacional; la pandemia les quitó a algunas de ellas la oportunidad de estar en universiadas, la última que jugaron fue en el 2020 y puro evento estatal, pero estamos conscientes que tenemos un compromiso grande con la ciudad, con la universidad, con nuestras autoridades y creemos que vamos a sacar bien las cosas”, declaró ayer Jorge Cárdenas, entrenador de las Inditas.

El equipo de la UACJ está ubicado en el Grupo A junto al ITESM, la Universidad del Futbol de Pachuca y la Autónoma de Querétaro. Los tres primeros partidos de la ronda regular, la escuadra de casa los jugará a las 9:30 de la mañana.

En el futbol bardas femenil son cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, jugarán a round robin y los dos mejores de cada sector califican a la segunda fase.

-¿Qué significa para ustedes ser anfitriones de esta Universiada?

“Pues una responsabilidad muy grande porque no nomás es venir a jugar, es la organización, es que sientan la calidez de Ciudad Juárez, que las cosas nos salgan lo mejor organizadas; hemos estado trabajando a marchas forzadas, pero creo que va a salir bien la Universiada”, respondió Cárdenas.

Estrella Orona, capitana y estudiante del décimo semestre de Arquitectura, dijo que ser la líder del equipo es una responsabilidad muy grande, pues tiene que llevar adelante al equipo, además de preocuparse por sus compañeras y ver que las cosas se hagan bien.

“Además como soy defensa soy la que ve desde atrás y tiene que estar ahí viendo que las cosas se hagan bien, estarles gritando, entonces sí es mucha responsabilidad, pero también está padre conocer a las chavas afuera de las aulas y desde otra perspectiva”, comentó Orona.

“La verdad muy emocionada, ahorita como que todavía no me entran tanto los nervios, pero sé que cuando llegué el momento pues va… es un evento que no me había pasado antes, entonces estoy como muy extasiada”, dijo por su parte Jazmine López.

La estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas, comentó que no se esperaba que la UACJ fuera la anfitriona de la Universiada Nacional.

“Siento que me llegó de sorpresa, es mi primera Universiada y que sea nacional, pues es otra onda”, comentó Jazmine.

“Tec de Monterrey es un rival muy fuerte, pero siento que la actitud es ante todo, o sea, no porque sea el Tec de Monterrey te vas a achicar, es como cualquier otro partido, es echarle las mismas ganas y darle hasta que se acabe”, agregó Jazmine.

Nicole Galván, defensa con cuatro años en este equipo e hija del exjugador José Ángel ‘Guayú’ Galván, confesó que los nervios están a tope.

“Pero estoy confiada en lo que hemos trabajado, jamás he estado en una Nacional, sé por experiencia de mis hermanos de lo que es, entonces los nervios sí están, pero sé que lo que he trabajado lo voy a hacer correctamente y esos nervios no se van a quedar en la cancha”.

Futbol Bardas femenil UACJ

Priscila Galindo (portera)

Karime López (portera)

Rosa Rojas

Nicole Galván

Estrella Orona (Capitana)

Fernanda Rito

Nahi Valdez

Selena Hernández

Itzel Carrillo

Andrea Morales

Jazmine López

Vanesa Benavente

Johana Pérez

Primer partido

Viernes 13 de mayo

UACJ vs ITESM

9:30 am

Cancha futbol rápido

Complejo Deportivo UACJ