Indios visitan a Apaches

Tras la participación de Gabe McCray, Daniel Soto, Ricardo Calatayud y Tomás Nuno en el Juego de las Estrellas, la tribu se reúne nuevamente para volver a las canchas de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE), en esta ocasión, los Indios de Ciudad Juárez marchan a la capital del estado, donde los Apaches esperan para disputar el octavo juego de los fronterizos en la campaña.

En último partido de la LBE, los Apaches enfrentaron al equipo de Indomables, odiado rival de la tribu. El juego no salió según lo planeado para el equipo capitalino, pues abandonaron el Neri Santos con su tercera derrota en la campaña, esta vez con un marcador de 120-99. Para los Indios, las cosas tampoco han sido fáciles, pues en su más reciente juego cayeron ante los Toros de la Laguna en el auditorio Torreón con un resultado de 105-95.

Los Apaches de Chihuahua superan a Indios en la tabla de posiciones por dos unidades, por lo que en caso de ganar este juego la tribu no podrá superar a los capitalinos pues, sin importar el resultado, se quedarán a un solo punto de emparejar a sus oponentes. Esto no significa que el partido de esta noche no tenga importancia.

Mineros de Parral desea salir del sótano y desplazar a los de Ciudad Juárez, para lo que solo necesita una victoria y esperar que la tribu tropiece. Ambas escuadras ocupan las últimas posiciones del torneo con 9 unidades, lo que hace cada partido de estos combinados sea fundamental para trascender en la competencia.

Además los de Ciudad Juárez deberán sumar victorias para mejorar el ánimo de sus aficionados antes del próximo clásico fronterizo contra los potros, partido que será disputado esta misma semana.

En el caso de los Apaches, la falta de constancia comienza a pesar en la tabla de posiciones, pues el equipo que en algún momento peleaba el tercer lugar del torneo empieza a desvanecerse como consecuencia de sus malos resultados.

Aún es tiempo para que los de Chihuahua le den la vuelta a esta situación, pero dependerá de la paciencia y constancia que el equipo adquiera en sus siguientes partidos, pues el calendario de Apaches se volverá aún más complicado, lo que hace de este juego una de las mejores oportunidades que tendrán los capitalinos antes de cerrar la temporada.