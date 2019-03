Indios UACJ a paso firme

Con paso firme, así comenzó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez su participación en la Universiada Regional que se lleva a cabo en Chihuahua capital y en la que busca meter la mayor cantidad de equipos a la Universiada Nacional de este año.

En futbol asociación los Indios superaron 4-3 al Instituto Tecnológico de Durango, en partido que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Universitario de la UACH.

La tribu tuvo que remar contra corriente al verse en desventaja al minuto 3 de acción luego de un error de los dos zagueros centrales, que aprovechó de buena manera el atacante de Durango para abrir el marcador.

El empate llegó por conducto de Fernando Rodríguez, con el primero de sus dos goles, al 15 de tiempo corrido.

Con la igualada a un gol, los dirigidos por Miguel Hernández retomaron la confianza y fue de nueva cuenta Rodríguez, el que adelantó a la escuadra juarense, a la media hora de juego.

Cinco minutos después Erick Chávez aprovechó las facilidades que le dio la zona baja del ITD para poner el 3-1.

Así terminó la primera mitad; de regreso del descanso, un penalti a favor de Durango ajustó el marcador 3-2, pero no pasó mucho tiempo para que Alfonso Herrera pusiera el cuarto gol para la oncena indígena, en el cobro de un tiro de esquina, al 65’.

Durango no bajó los brazos y pese al poco poder ofensivo que manifestó, le alcanzó para poner el tercer gol para su causa.

“Tenemos mucho que mejorar, esa es la verdad, no puede ser posible que en tres llegadas nos hicieran tres goles”, comentó el entrenador de los Indios, Hernández.

El equipo femenil de la UACJ en esta misma disciplina perdió 4-2 ante la Universidad Juárez del Estado de Durango.

En actividad del ‘deporte ráfaga’, la escuadra de las Inditas, que dirige la maestra Silvia Gutiérrez, comenzó con un triunfo su andar en la justa regional, al doblegar 67-37 a la UJED.

El conjunto femenil de softbol también le sumó una victoria a la UACJ en la jornada inaugural, al derrotar 10-0 al representativo de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Por último el equipo femenil de la disciplina de tochito se llevó el triunfo, al someter 24-0 a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Al cierre de la presente edición se encontraban en pleno desarrollo partidos de la UACJ en handball ambas ramas, lo mismo que los Indios en basquetbol, la tribu de beisbol y el conjunto de futbol bardas.