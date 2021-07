Indios dejan escapar el triunfo ante Faraones

Los Indios de Juárez anotaron cinco carreras en la primera entrada, lo que presagiaba que no tendrían problemas para derrotar al último del Campeonato Estatal de Beisbol, pero los Faraones de Nuevo Casas Grandes salieron más que respondones y a punta de cuadrangulares pudieron remontar la pizarra y al final ganar 9-8 para romper una racha de 10 derrotas consecutivas.

El primer juego de la serie estos dos equipos empezó a las 8:30 pm del jueves, una hora y media más tarde de lo programado debido a la lluvia que cayó en Nuevo Casas Grandes, y terminó a la 1:20 de la madrugada del viernes.

Con la derrota, Juárez deja su marca en 14 victorias y 8 descalabros y duele a los indígenas más al tomar en cuenta que el líder Delicias perdió con los Mazorqueros de Camargo. Los Algodoneros tienen ahora récord de 16-6.

Oliver Cervantes abrió en la loma por los Indios y abandonó el juego por lesión y lo relevó Luis Serna. Después en la octava baja Alex García también salió lesionado y su lugar en la lomita fue ocupado por Gerardo Gutiérrez.

Abajo en el marcador 8-6, Óscar Aragonés pegó palo de vuelta entera con uno en base en la parte alta del octavo episodio para empatar el partido.

En la octava baja y con dos outs en la pizarra, Víctor Mazón fue el encargado de darle la bienvenida a Gerardo Gutiérrez con un doble productor para que los Faraones se fueran una vez más arriba en el marcador 9-8.

El manager de Indios, Fernando Menchaca, decidió que era todo para Gutiérrez y mandó a la loma al cerrador estelar Gabriel Aguilar.

Mazón pretendió robarse la tercera, Aguilar se dio cuenta y lo pudo sacar en la antesala para el tercer out de este episodio.

Llegó la última oportunidad para los Indios y James Cubillos fue ponchado por Carlos Zúñiga, que fue toda la labor que realizó. Andrés García entró al relevo y fue recibido con una línea al jardín central de Julio Pachecho.

Con Miguel Rodríguez en la caja de bateo, García cometió un wild pitch y Pacheco llegó a la segunda. Después Rodríguez recibió base por bolas.

Así, los Indios tenían la del empate en segunda y la del gane en primera con un out, pero eso no lo supo aprovechar César Cano que se ponchó sin tirarle. Fue el turno para Yahir Gurrola y en cuenta de tres bolas y un strike pegó elevado al central para que fácilmente cayera el out 27 y sorpresivamente los Indios perdieran con el último lugar de la competencia.

Este viernes se juega el segundo partido de esta serie a partir de las 7:00 pm.