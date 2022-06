Indios buscan mantener el liderato en el Estatal

Líderes de La Liga Estatal de Beisbol en ganados y perdidos con marca de 9-3, y también líderes en pitcheo y bateo por equipos, los Indios de Ciudad Juárez abren serie de dos partidos contra los Faraones de Nuevo Casas Grandes este jueves a las 7:30 pm en el Estadio Luis Cobos Huerta.

La novena ‘aborigen’ jugará el viernes a la misma hora y en el mismo estadio también contra los Faraones, y el sábado volverá al Estadio Juárez para recibir a los Algodoneros de Delicias.

Los Indios cuentan en sus filas con el pitcher sinaloense Luis Payán, que en cuatro salidas cosecha cuatro victorias.

“Pues igual empezamos abajo en el marcador, es costumbre dicen, ya después se hizo el ajuste durante el juego, darte cuenta que pitcheo le hace daño al rival y que pitcheos te están conectando, entonces pues cambiar el plan y seguir out por out y pitcheo por pitcheo”, comentó Payán en relación a su más reciente salida.

El lanzador de la ‘tribu’ fronteriza agregó que gusta de lanzar curvas y cambios, aunque sus ofertas varían según como se presente el juego.

“Al inicio del juego me han estado conectando mucho la recta, entonces digo ‘eh, siempre están en recta, siempre están en recta’, entonces estoy variando, pero no por eso no voy a tirar rectas, tengo que usarla para que los demás lanzamientos luzcan”.

En cuanto al número de victorias que piensa sumar esta temporada, Payán comentó que él de inicio se puso como meta ganar todos.

“Siempre se dice que hay que tirarle a lo más alto y si no le pegas vas a estar un poquito más abajo de las expectativas, pero si las puedes cumplir, pues qué bueno”.

Como equipo, los Indios tienen la mejor efectividad en la Liga, con 3.12 en promedio de carreras limpias admitidas.

El cuerpo de lanzadores de la ‘tribu’ ha tirado un total de 98 entradas completas después de cuatro jornadas jugadas, en las que han enfrentado a 434 bateadores y han aceptado 106 imparables, 48 carreras, 34 limpias, han recetado 93 chocolates, regalado 25 bases, cuatro intencionales y seis por golpe, y se las han volado tres veces.