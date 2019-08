Indios, a la final

Una nueva oportunidad se le presentará a los Indios de Juárez para conseguir el anhelado título número 12 en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza al amarrar su pase a la final del torneo, luego de derrotar anoche 7-4 a los Mazorqueros de Camargo en el quinto juego de la serie.

La escuadra aborigen se convirtió en el primer finalista de la justa al ganar la batalla de semifinales cuatro juegos por uno. Ahora la tribu tendrá que esperar hasta el fin de semana para conocer a su rival en la lucha por el título, pues Jiménez y Delicias aún no culminan su duelo; los Rojos tienen la ventaja de tres juegos a dos.

La pizarra se movió por primera vez en el estadio Alonso Ronquillo gracias a un sencillo de Eudor García que remolcó la carrera de Miguel Rodríguez en el amanecer del encuentro; Indios se puso al frente 1-0 en la primera entrada. La tribu aumentó la ventaja en el segundo capítulo con un doblete de Cristopher Escárrega que mandó a la registradora a Julio Pacheco. El nuevo receptor de Indios tuvo la confianza en este quinto juego del manejador Eduardo Rivera luego de que el pasado domingo realizara el grand slam que amarró el tercer triunfo de la serie.

La reacción de los locales llegó en el cierre del tercer episodio; llenaron la casa y pusieron en aprietos a Aldo Salinas, quien regresó al montículo como pitcher abridor; no lo hacía desde el juego dos de la jornada nueve del campeonato.

Una carrera ‘de caballito’ por parte de Carlos López le puso número a los de casa. Luego un hit de sacrificio de Héctor Cano fue aprovechado por Miguel Angulo para empatar el juego 2-2 y finalmente un doble productor de Jesús Ramírez empujó la carrera de Alexis Facundo, que le dio la vuelta al score a favor de los Mazorqueros 3-2.

A pesar de las tres carreras, ‘Wallo’ Rivera le dio la confianza a Salinas y el regio siguió en la loma del diamante.

Sin embargo, los Indios también demostraron capacidad de reacción y de inmediato en el cuarto rollo empataron el encuentro con carrera de James Cubillos, remolcada por Escárrega con un sencillo.

La tribu se fue de nueva cuenta al frente en la pizarra en la quinta entrada con doblete de Yahir Gurrola, que mandó al pentágono a García y puso el score 4-3 a su favor.

Los spikes de Gurrola dejaron su huella en la goma para darle la quinta rayita a los Indios, luego de un imparable de Kevin Robles aún en el capítulo cinco.

El juego tomó rumbo cuando Gerardo Balderrama llegó a la caja de bateo como emergente en la octava entrada y con un doble remolcó dos carreras anotadas por Robles y Cubillos; 7-4 ganaba la escuadra aborigen, ventaja que ya no soltó y así amarró su boleto a la gran final.